Foggia, processo all’ex sindaco Landella: accuse di tangenti e spese private con fondi comunali

Nel corso dell’ultima udienza del processo che vede imputati 14 ex amministratori e consiglieri comunali di Foggia, tra cui l’ex sindaco Landella, sono emersi dettagli su presunte pressioni e spese irregolari.

Si è discusso delle pressioni attribuite all’ex presidente del consiglio comunale Leonardo Iaccarino e all’ex consigliere Antonio Capotosto, volte, secondo l’accusa, a convincere inutilmente l’imprenditore Michele D’Alba a versare una mazzetta di 20mila euro per il riconoscimento di un debito fuori bilancio della cooperativa “San Giovanni di Dio”, di cui era presidente il genero di D’Alba.

Inoltre, l’ex presidente Iaccarino è accusato di peculato per aver chiesto al responsabile dell’ufficio economato del Comune di liquidare spese per acquisti privati, alcune delle quali sarebbero state respinte. Tra gli episodi citati, spicca l’acquisto di libri di Harry Potter con fondi comunali.

I reati contestati agli imputati sono quindi: tentata induzione indebita a dare o promettere utilità per Iaccarino e Capotosto, e peculato contestato solo a Iaccarino. Il processo, avviato nel marzo 2023, prosegue con l’esame delle prove e delle testimonianze davanti al Tribunale di Foggia.

