FOGGIA – Mattinata di protesta oggi, martedì 28 ottobre, davanti alla Prefettura di Foggia. I dipendenti del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, insieme ai sindacati Fai Cisl e Flai Cgil, si sono riuniti in presidio per dire no alla decisione di trasferire la sede operativa dell’ente da Foggia a Cagnano Varano, una scelta definita “imposta, ingiustificata e priva di confronto”.

Una decisione contestata

Secondo i lavoratori e i sindacati, lo spostamento della sede — deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 5 settembre 2025 — è stato deciso senza alcuna comunicazione preventiva ai circa 30 dipendenti, né alcun tavolo di concertazione con le rappresentanze sindacali. La nuova sede, individuata in via Aldo Moro 1 a Cagnano Varano, sarebbe concessa in comodato d’uso gratuito dal Comune, ma per le sigle di categoria si tratta di una “scelta calata dall’alto” che complica la vita lavorativa e la fruibilità dei servizi per cittadini e consorziati.

Il presidio e la richiesta di intervento

Guidati da Giovanni Tarantella (Flai Cgil Foggia) e Donato Di Lella (Fai Cisl Foggia), i manifestanti hanno chiesto l’intervento del Prefetto Maria Rosaria Grieco, che ha incontrato una delegazione dei lavoratori per avviare un confronto istituzionale. I sindacati sollecitano la Prefettura ad assumere un ruolo attivo, convocando un tavolo che coinvolga enti consorziati, vertici del Consorzio e sindaci dei comuni garganici, molti dei quali hanno espresso perplessità sulla legittimità e sull’opportunità dello spostamento.

Le altre criticità: premi e incentivi bloccati

Oltre al trasferimento, i lavoratori lamentano mancanze economiche e contrattuali: il premio di risultato 2023 non è stato erogato, non sono stati ancora definiti i criteri per quello del biennio 2024-2025, e resta sospeso il pagamento dell’incentivo progettazione. “Ci troviamo davanti a un doppio disagio – spiegano le organizzazioni sindacali –: la mobilità forzata e l’incertezza sui diritti economici maturati”.

L’appello finale

Dal presidio è emerso un messaggio chiaro: “Il trasferimento della sede deve essere sospeso e riesaminato. Non si può prendere una decisione che incide così profondamente sulla vita dei lavoratori e sull’efficienza dell’ente senza un reale confronto”. Ora la parola passa al Prefetto, chiamato a mediare una vertenza che rischia di aprire un nuovo fronte di tensione nel settore pubblico territoriale.

Lo riporta foggiatoday.it.