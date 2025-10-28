Foggia – È ufficiale: la lista di Forza Italia è stata ammessa nella circoscrizione di Foggia per le prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025. La notizia, accolta con grande soddisfazione dai vertici provinciali e dai sostenitori del partito, conferma la piena legittimità della documentazione presentata alla commissione elettorale.

Secondo quanto comunicato dalla segreteria provinciale, il competente ufficio ha verificato e validato tutti i requisiti richiesti, sancendo così la regolare partecipazione del partito azzurro alla competizione elettorale. Un risultato che giunge al termine di un lavoro organizzativo intenso, condotto nelle ultime settimane in un clima di collaborazione e determinazione.

L’ammissione della lista rappresenta non solo un passaggio formale, ma anche un segnale politico importante per il centrodestra nel territorio dauno. Con la presenza ufficiale sulla scheda elettorale, Forza Italia si prepara ora ad affrontare la campagna con rinnovato entusiasmo e spirito di servizio, ponendo al centro del proprio programma i temi dello sviluppo locale, dell’occupazione e della buona amministrazione.

“La nostra squadra è pronta a rappresentare con competenza e passione la provincia di Foggia e l’intera Puglia”, si legge nella nota diffusa dal coordinamento cittadino. “Abbiamo costruito una lista solida, composta da donne e uomini radicati nel territorio, capaci di interpretare le esigenze dei cittadini e di tradurle in proposte concrete”.

Tra i punti di riferimento della compagine azzurra spicca il nome di Ugo Galli, candidato consigliere regionale, che si presenta con un profilo politico e civico consolidato. A lui Forza Italia affida il compito di incarnare i valori del partito e di promuovere un progetto di rilancio per la Capitanata e per l’intera regione.

“Questa ammissione – sottolineano dalla segreteria – è un riconoscimento al lavoro svolto con serietà e trasparenza. Ci presentiamo agli elettori con l’obiettivo di offrire un’alternativa credibile e moderata, fondata sull’ascolto, sulla competenza e sulla concretezza delle proposte”.

Il partito guidato a livello nazionale da Antonio Tajani guarda ora con fiducia alla fase di confronto elettorale, consapevole di poter contare su un elettorato storicamente radicato nel territorio. A livello locale, il gruppo dirigente punta a consolidare la presenza nelle istituzioni e a contribuire, insieme agli alleati della coalizione, alla costruzione di un programma unitario per la Puglia del futuro.

La campagna elettorale si preannuncia intensa, ma Forza Italia si dice pronta a portare avanti un messaggio positivo, lontano dai toni polemici, centrato piuttosto su proposte concrete per il lavoro, la sanità, l’agricoltura e le infrastrutture. “Il nostro impegno – conclude la nota – continua, più forte di prima, con la convinzione che il futuro della Puglia passi da serietà, competenza e amore per il territorio”.