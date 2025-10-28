Edizione n° 5868

ULIVI // Puglia, un progetto salva gli ulivi a rischio estinzione: catalogate 64 varietà rare
28 Ottobre 2025 - ore  13:38

GARGANO // “L’inizio di un incubo”: quattro cani vittime di avvelenamento, uno muore tra le braccia dei soccorritori
28 Ottobre 2025 - ore  16:29

Il Team Karate Zerulo di Manfredonia conquista il titolo di Vice Campione Nazionale alla Coppa Italia OPES

MANFREDONIA Il Team Karate Zerulo di Manfredonia conquista il titolo di Vice Campione Nazionale alla Coppa Italia OPES

Si è tenuta domenica 26 ottobre la Coppa Italia Giovanile e il Campionato Nazionale di Kumite della Karate Team Italia OPES, che ha riunito circa 450 atleti provenienti da società di tutta Italia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Ottobre 2025
Manfredonia

Si è tenuta domenica 26 ottobre la Coppa Italia Giovanile e il Campionato Nazionale di Kumite della Karate Team Italia OPES, che ha riunito circa 450 atleti provenienti da società di tutta Italia.

Tra i protagonisti anche il Team Karate Zerulo di Manfredonia, guidato dal Maestro Vincenzo Zerulo, cintura nera 4° dan, insieme ai collaboratori Dario Granatiero e Gioacchino Specchio, che ha ottenuto un risultato storico: Vice Campione Nazionale per il maggior numero di titoli conquistati.

In gara con venti atleti, il gruppo manfredoniano ha conquistato complessivamente 48 medaglie, a conferma di una preparazione tecnica di altissimo livello e di una dedizione costante.

Hanno ottenuto risultati importanti: Leonardo Di Tullo (2 bronzi), Rosemary Sventurato (2 argenti), Maria Pia Di Carlo (1 oro e 2 argenti), Desiré Giaccone (1 oro e 1 bronzo), Bruno Ciuffreda (1 argento e 1 bronzo), Marco Di Lascia (1 argento e 1 bronzo), Francesco Pacillo (1 argento e 1 bronzo), Giuseppe D’Errico (2 ori e 1 argento), Caterina Pesante (2 argenti), Irene Di Candia (1 oro e 2 argenti), Lorenzo Panza (2 ori e 1 bronzo), Matteo Del Vecchio (2 ori e 2 argenti), Raffaele Di Bari (1 oro e 1 bronzo), Domenico Armillotta (1 argento e quarto posto), Francesca Guerra (1 oro e 1 argento), Matteo Ciuffreda (1 oro e 2 argenti), Giuseppe Salvatore (1 oro e 1 argento), Lucia Rignanese (2 argenti), Michele Pio D’Amato (1 oro, 1 argento e 1 bronzo), Amhed Benanthoc (1 oro e 2 argenti).

Un medagliere che testimonia il valore sportivo e umano del Team Karate Zerulo e del Maestro Zerulo, da anni punto di riferimento per la crescita dei giovani karateka manfredoniani.

La disciplina, la costanza e il rispetto che il karate insegna si riflettono nei risultati ottenuti e nella maturità degli atleti, rendendo questa affermazione nazionale un nuovo motivo di orgoglio per tutta Manfredonia.

