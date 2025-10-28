Edizione n° 5868

Puglia, un progetto salva gli ulivi a rischio estinzione: catalogate 64 varietà rare
28 Ottobre 2025 - ore  13:38

"L'inizio di un incubo": quattro cani vittime di avvelenamento, uno muore tra le braccia dei soccorritori
28 Ottobre 2025 - ore  16:29

Una chiamata d’emergenza ha portato i volontari di Vico del Gargano su una strada che avrebbe presto rivelato un orrore: un cane in condizioni gravissime, agonizzante

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Ottobre 2025
Gargano // Manfredonia //

Quella che inizialmente sembrava una disgrazia stradale si è trasformata, in poche ore, in un quadro agghiacciante di crudeltà e premeditazione. Il 23 settembre scorso, all’alba, una chiamata d’emergenza ha portato i volontari di Vico del Gargano su una strada che avrebbe presto rivelato un orrore: un cane in condizioni gravissime, agonizzante. Non era però un incidente. Nel giro di poche ore altri tre cani hanno iniziato a mostrare gli stessi sintomi, fino alla tragica certezza: si trattava di avvelenamento di massa.

Quattro porzioni di cibo, accuratamente dosate e posizionate a distanza strategica l’una dall’altra, erano state distribuite con un intento chiaro e spietato. La sostanza rinvenuta è la metaldeide, un esacarburo noto per il suo effetto tossico e per l’agonia che provoca: convulsioni, forti dolori e una morte prolungata e straziante. Lo ha confermato l’Istituto Zooprofilattico, su esame dei campioni inviati dagli investigatori dopo i sopralluoghi avviati immediatamente dalle autorità competenti.

Il bilancio è drammatico: un bretoncino, uno dei quattro, non ce l’ha fatta. È spirato tra le braccia di chi aveva tentato di salvarlo, lasciando dolore e rabbia in chi lo conosceva. Gli altri tre cani, grazie all’intervento tempestivo dei volontari e alle terapie veterinarie avviate sul posto, sono stati salvati e messi sotto custodia per proteggerli da ulteriori rischi.

La dinamica dell’azione — la collocazione “strategica” delle porzioni avvelenate e la scelta del luogo — indica una conoscenza precisa del territorio e delle abitudini degli animali: un atto intenzionale, pianificato per eliminare quegli animali che agli occhi di qualcuno potevano restare “invisibili”. Per i volontari non è un gesto casuale ma una condotta criminale volta a uccidere con modalità vigliacca.

Subito dopo i fatti è stata sporta denuncia: sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia Locale, il Comune e la ASL Area C — Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Benessere Animale. Sono stati effettuati rilievi, prelievi e il recupero della carcassa del cane deceduto, ora al centro degli accertamenti tossicologici che hanno portato alla conferma della metaldeide. I volontari hanno inoltre informato il sindaco, chiedendo interventi concreti e tempestivi perché un episodio di tale gravità non resti senza risposta.

La vicenda solleva anche questioni di ordine pubblico e di tutela degli animali: chi compie atti del genere mette in pericolo la sicurezza della collettività e viola norme penali che negli ultimi anni sono state inasprite.

La legge 20 luglio 2004, n. 189, e il più recente intervento normativo noto come “Legge Brambilla” (L. n. 82/2025) hanno rafforzato le sanzioni per i reati di maltrattamento e uccisione di animali. L’articolo 544-bis del codice penale prevede, per l’uccisione di animali, una pena base che va da sei mesi a tre anni di reclusione; la pena è aggravata — fino a quattro anni di reclusione e con una multa che può arrivare fino a 60.000 euro — se l’atto comporta sevizie o prolungamento volontario delle sofferenze (come nell’uso di veleni) o se è commesso su più animali.

I volontari di Vico del Gargano lanciano ora un appello ai cittadini e alle istituzioni: collaborazione nelle indagini, segnalazioni di comportamenti sospetti e maggiore vigilanza sul territorio. “Non si gioca con la vita di esseri innocenti e indifesi”, dicono, chiedendo che la magistratura faccia piena luce sull’accaduto e che i responsabili vengano individuati e perseguiti con tutto il rigore della legge.

La comunità locale è scossa: non solo per la perdita del cane deceduto, ma per il messaggio inquietante che un gesto del genere lascia in chi vive e lavora nelle campagne e per strada. È una ferita alla sensibilità collettiva, un atto che richiede risposta immediata e forte da parte delle istituzioni. I volontari continueranno il loro impegno per proteggere gli animali coinvolti e per sostenere ogni iniziativa volta alla prevenzione di futuri episodi.

Chiunque avesse informazioni utili è invitato a contattare le forze dell’ordine: anche una segnalazione anonima può rivelarsi decisiva. La speranza dei volontari è che questo episodio non cada nell’oblio e che la giustizia — terrena — faccia il suo corso per restituire dignità e protezione a chi non può difendersi da solo.

