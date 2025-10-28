Manfredonia. Cinghiali a spasso all’alba: cresce l’allarme per la sicurezza stradale

Manfredonia – Alle prime luci dell’alba, durante un normale servizio di controllo ambientale, le Guardie Ambientali Italiane hanno avvistato un branco di cinghiali nei pressi della località Santo Spiriticchio, mentre si spostava in direzione della Riserva Naturale di Frattarolo, attraversando la Strada Provinciale 59.

Un’immagine che potrebbe apparire suggestiva, ma che in realtà accende nuovamente i riflettori su una problematica ormai cronica: la presenza sempre più frequente di cinghiali nelle aree urbane e periurbane del territorio sipontino.

«L’emergenza cinghiali è tutt’altro che risolta – sottolinea Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane –. Questi animali continuano a rappresentare un pericolo reale, soprattutto per la sicurezza stradale. Non possiamo limitarci a registrare gli avvistamenti o a contare gli incidenti: servono interventi seri, coordinati e tempestivi da parte delle istituzioni competenti».

L’appello è chiaro: «Il territorio va tutelato – aggiunge Manzella – ma anche chi lo abita e lo percorre ogni giorno. Occorre una strategia condivisa che tenga insieme sicurezza, tutela ambientale e rispetto della fauna selvatica».

L’episodio di questa mattina si aggiunge ai numerosi avvistamenti degli ultimi mesi, segno che il problema non conosce tregua. Le Guardie Ambientali continueranno a monitorare l’area, ma chiedono un piano d’azione strutturale, capace di coniugare prevenzione e sicurezza per cittadini e automobilisti.