Manfredonia – Tornano a far discutere le modalità di nomina degli scrutatori in vista delle prossime consultazioni elettorali. Dopo anni in cui la città aveva scelto con convinzione la via del sorteggio pubblico, considerato da più parti come sinonimo di trasparenza, equità e rispetto verso i cittadini, sembra che per questa tornata elettorale si voglia cambiare rotta.

Una decisione che ha suscitato perplessità e amarezza tra coloro che, negli ultimi anni, avevano visto nel metodo del sorteggio un segnale concreto di correttezza e fiducia nelle istituzioni.

La legge e la prassi: cosa prevede l’art. 6 della legge 95/1989

Il dibattito nasce da un passaggio normativo tutt’altro che marginale. L’articolo 6 della Legge 8 marzo 1989, n. 95 stabilisce infatti che gli scrutatori siano scelti tra gli iscritti all’Albo comunale, lasciando alla Commissione Elettorale Comunale la facoltà di decidere se procedere tramite nomina diretta o sorteggio.

Negli ultimi anni, Manfredonia aveva optato per quest’ultima modalità, una scelta condivisa sia dalla maggioranza che dall’opposizione, che avevano riconosciuto nel sorteggio uno strumento di garanzia per tutti, capace di evitare sospetti e favoritismi.

Dalla condivisione alla frattura politica

Fino a poco tempo fa, la convergenza tra le forze politiche era chiara: la maggioranza, favorevole al sorteggio integrale, e l’opposizione, che chiedeva di introdurre criteri sociali come la priorità a disoccupati e studenti, avevano trovato una sintesi in nome della trasparenza.

Oggi, invece, il quadro appare mutato. Secondo quanto emerge, solo il Partito Democratico si sarebbe dichiarato ancora favorevole al sorteggio, mentre gli altri componenti della Commissione sembrano orientati verso la nomina diretta.

Una decisione che molti giudicano incomprensibile e che rischia di minare la fiducia dei cittadini nei confronti dell’amministrazione.

“Un passo indietro nella trasparenza”

A farsi portavoce del malcontento è Massimo Ciuffreda, che in un appello rivolto ai membri della Commissione Elettorale – Antonio Tasso, Nicola Mangano, Gino Castriotta, Domenico La Marca e il Sindaco – richiama tutti alla responsabilità e al senso civico.

«Negli ultimi anni – scrive Ciuffreda – il sorteggio degli scrutatori è stato una scelta condivisa da tutti, proprio perché garanzia di equità e rispetto verso la cittadinanza. Oggi, invece, si sceglie di tornare a un sistema che sa di vecchio, di clientelismo, di una politica che speravamo superata».

Parole dure, che risuonano come un monito in un momento in cui il rapporto tra istituzioni e cittadini appare sempre più fragile.

Clientelismo o efficienza? Il nodo della nomina diretta

La nomina diretta degli scrutatori – prevista dalla legge, ma raramente utilizzata negli ultimi anni – viene spesso difesa da chi la ritiene una modalità più rapida e gestibile, specie nei piccoli Comuni. Tuttavia, molti osservatori sottolineano come questa prassi rischi di aprire la porta a scelte discrezionali e a un ritorno a logiche di appartenenza politica.

«È una pratica di basso profilo – aggiunge Ciuffreda – che riporta Manfredonia indietro nel tempo, alla Prima Repubblica, quando la politica era sinonimo di favoritismi e clientele. Non possiamo accettarlo: la democrazia si tutela anche nei piccoli gesti, come la scelta di uno scrutatore.»

L’appello finale: “Ridate voce alla trasparenza”

L’appello si chiude con un invito diretto ai membri della Commissione Elettorale Comunale:

«Siete voi ad avere l’ultima parola su questa vicenda. Voi potete – e dovete – scegliere la strada della trasparenza. Ripristinare il sorteggio significa ridare dignità a un processo che appartiene a tutti i cittadini. Non lasciate che prevalgano logiche di partito o interessi personali. Fate la scelta giusta. Ridate voce alla trasparenza, ridate fiducia alla città.»

Un richiamo forte, che riaccende il dibattito pubblico su un tema apparentemente tecnico, ma in realtà profondamente politico: la fiducia nelle istituzioni.

In tempi di disaffezione e astensionismo, anche la modalità di scelta degli scrutatori può diventare il simbolo di una politica che sceglie se chiudersi in se stessa o aprirsi ai cittadini.