Manfredonia - San Giovanni Rotondo: "sicurezza stradale a rischio, bisogna intervenire"

San Giovanni Rotondo (FG) – Sulla Strada Provinciale 58, al chilometro 13 circa, persiste una situazione di grave pericolo per automobilisti e motociclisti. Dopo le ultime piogge, fango e detriti hanno invaso parte della carreggiata, rendendo estremamente rischioso il transito dei veicoli.

A peggiorare la situazione, i canali di scolo risultano ostruiti da pietrisco e materiale vario, impedendo il normale deflusso dell’acqua piovana e aumentando il rischio di ulteriori smottamenti o allagamenti in caso di nuovi rovesci.

“È inaccettabile – dichiara Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane – che nel 2025 si debba ancora assistere a interventi lenti e inefficaci su questioni così delicate. Non si può continuare ad aspettare che accada qualcosa di irreparabile per intervenire. La sicurezza stradale non può essere trattata con superficialità”.

Manzella lancia quindi un appello alle autorità competenti affinché si intervenga con urgenza per ripristinare le normali condizioni di sicurezza lungo la provinciale, prima che il maltempo possa aggravare ulteriormente la situazione.