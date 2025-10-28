Edizione n° 5868

BALLON D'ESSAI

ULIVI // Puglia, un progetto salva gli ulivi a rischio estinzione: catalogate 64 varietà rare
28 Ottobre 2025 - ore  13:38

CALEMBOUR

POLICLINICO // Concorso OSS Regione Puglia: 1.000 posti a tempo indeterminato, 230 per il Policlinico di Foggia
28 Ottobre 2025 - ore  11:43

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia – San Giovanni Rotondo: “sicurezza stradale a rischio, bisogna intervenire”

SICUREZZA Manfredonia – San Giovanni Rotondo: “sicurezza stradale a rischio, bisogna intervenire”

Sulla Strada Provinciale 58, al chilometro 13 circa, persiste una situazione di grave pericolo per automobilisti e motociclisti

Manfredonia - San Giovanni Rotondo: "sicurezza stradale a rischio, bisogna intervenire"

Manfredonia - San Giovanni Rotondo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

San Giovanni Rotondo (FG) – Sulla Strada Provinciale 58, al chilometro 13 circa, persiste una situazione di grave pericolo per automobilisti e motociclisti. Dopo le ultime piogge, fango e detriti hanno invaso parte della carreggiata, rendendo estremamente rischioso il transito dei veicoli.

A peggiorare la situazione, i canali di scolo risultano ostruiti da pietrisco e materiale vario, impedendo il normale deflusso dell’acqua piovana e aumentando il rischio di ulteriori smottamenti o allagamenti in caso di nuovi rovesci.

“È inaccettabile – dichiara Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane – che nel 2025 si debba ancora assistere a interventi lenti e inefficaci su questioni così delicate. Non si può continuare ad aspettare che accada qualcosa di irreparabile per intervenire. La sicurezza stradale non può essere trattata con superficialità”.

Manzella lancia quindi un appello alle autorità competenti affinché si intervenga con urgenza per ripristinare le normali condizioni di sicurezza lungo la provinciale, prima che il maltempo possa aggravare ulteriormente la situazione.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.