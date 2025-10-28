Dopo la storica vittoria al Mondiale U20 con il Marocco, il centrocampista classe 2005 Naim Byar è tornato a Foggia, dove giocherà in prestito per la squadra pugliese. Sempre in campo durante tutto il torneo, Byar ha contribuito al successo del Marocco, che ha battuto l’Argentina in finale a Santiago del Cile, diventando la prima nazionale africana a vincere un Mondiale giovanile e, in generale, il primo team marocchino a conquistare un titolo mondiale in uno sport di squadra.

Byar ricorda con entusiasmo la ricezione al Palazzo Reale di Rabat dal Re Mohammed VI e dal principe Moulay El Hassan, e la festa con migliaia di tifosi per le strade della capitale: “È stato incredibile, un’emozione unica”.

Il momento decisivo del torneo è stata la semifinale contro la Francia, risolta ai rigori, in cui Byar ha realizzato il gol decisivo: “Prima di calciare mi sono fatto avanti, ho tirato il sesto e ho segnato. Dopo di me l’avversario ha sbagliato, ed è partita la festa”.

In finale contro l’Argentina, la doppietta di Zabiri ha regalato al Marocco la storica coppa. Byar sottolinea la crescita del calcio marocchino e il ruolo fondamentale della prossima Coppa del Mondo 2030, che il Marocco ospiterà insieme a Spagna e Portogallo.

Nato e cresciuto a Reims, in Francia, Byar ha giocato nelle nazionali giovanili francesi prima di scegliere di rappresentare il Marocco, paese d’origine dei genitori. La sua carriera in Italia è iniziata con la Primavera del Bologna, con 57 presenze complessive e 11 gol in due stagioni, durante le quali ha anche partecipato agli allenamenti della prima squadra.

La sua esperienza più emozionante in rossoblù resta la panchina al Maradona contro il Napoli, occasione in cui ha potuto vivere l’atmosfera di uno stadio pieno di tifosi per la prima volta.

Quest’estate, Byar si è trasferito al Foggia in Serie C, deciso a mettersi alla prova e crescere: “Ho ancora tanto da imparare, ma voglio aiutare la mia squadra. Il Mondiale l’ho già vinto, ora punto a giocare in un top club e, un giorno, magari vincere anche la Champions e il Mondiale con la nazionale maggiore. Dopo questo trionfo ho capito che tutto è possibile se ci si impegna e si continua a sognare”.

Lo riporta gazzetta.it.