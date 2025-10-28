Con una determinazione datata 27 ottobre 2025, il dirigente del Settore I – Risorse Umane e Sviluppo Economico, Tommaso Gioieni, ha formalizzato l’ammissione con riserva dei candidati alle procedure straordinarie di progressione tra le aree del personale comunale, nonché la nomina delle commissioni esaminatrici chiamate a valutarne i titoli.

L’atto rientra nel quadro delle misure previste dal PIAO 2025-2027, che conferma la volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare le professionalità interne, favorendo la crescita di carriera di dipendenti già in servizio. Le assunzioni, dodici in tutto, sono suddivise in diversi profili: quattro progressioni verso l’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, sei verso l’area degli istruttori e due verso quella degli operatori esperti.

Candidature e criteri di selezione

Come si evince dai prospetti pubblicati, sono pervenute 22 domande entro il 17 ottobre scorso. La partecipazione riguarda figure amministrative, contabili, tecniche e di vigilanza. Per ciascun profilo è stata indicata la modalità di presentazione, in prevalenza tramite protocollo generale o PEC, a garanzia della tracciabilità delle istanze.

Le commissioni esamineranno le domande sulla base di tre parametri: esperienza maturata nell’area di provenienza (fino a 40 punti), titolo di studio (40 punti) e competenze professionali (20 punti). Un impianto valutativo pensato per premiare merito, anzianità e specializzazione.

Le commissioni esaminatrici

Ogni procedura ha una propria commissione, tutte presiedute dal dirigente Gioieni. Tra i componenti figurano funzionari e dirigenti di altri settori, in ossequio al principio di rotazione e alla presenza garantita di almeno un membro di sesso femminile, come previsto dal d.lgs. 165/2001.

Il regolamento approvato dal commissario straordinario nel 2024 disciplina nel dettaglio le progressioni, che rappresentano una delle leve strategiche per rafforzare la macchina amministrativa in un periodo di profondo ricambio generazionale.

L’atto precisa che le ammissioni sono con riserva: la verifica dei requisiti avverrà solo dopo la definizione delle graduatorie, al termine dei lavori delle commissioni. Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente sul portale istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, evitando ogni forma di notifica individuale.

La pubblicazione all’Albo Pretorio è avvenuta il 28 ottobre 2025, come da obblighi di legge. Un passo importante, dunque, verso una maggiore valorizzazione del personale comunale e la riorganizzazione complessiva delle risorse umane di Palazzo San Domenico.