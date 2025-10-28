"Puglia Sky”: prende forma la compagnia aerea made in Puglia

Prende forma il progetto di una compagnia aerea interamente pugliese, pensata per potenziare i collegamenti con Roma e Milano e garantire una maggiore autonomia al territorio. Alla guida dell’iniziativa c’è Daniele Azzarone, imprenditore foggiano e presidente della Consulta spa, società attiva da anni nell’handling aeroportuale tra Lazio, Lombardia e Toscana.

L’ipotesi più concreta per accelerare i tempi è rilevare il ramo “buono” della Lumiwings, la compagnia greca che fino al 27 settembre scorso operava voli dal “Gino Lisa” di Foggia verso Milano Linate, Bergamo, Torino e Monaco di Baviera. Dopo le difficoltà economiche che hanno portato alla sospensione delle attività, Lumiwings dispone ancora di licenze operative e slot aeroportuali, elementi preziosi per ridurre la burocrazia e consentire un decollo rapido del nuovo vettore “Puglia Sky”.

Secondo fonti vicine al dossier, le trattative con l’autorità aeronautica greca sono a buon punto. Il piano prevede la separazione tra la bad company e la good company di Lumiwings, così da consentire al gruppo pugliese di subentrare nella parte sana e rilanciare i collegamenti aerei, magari riutilizzando l’aereo attualmente fermo al Gino Lisa.

Azzarone non sarebbe solo in questa operazione: al progetto parteciperebbe una cordata di imprenditori locali, tra cui i fratelli Ladisa, il patron della Cisa di Massafra Antonio Albanese e diverse aziende energetiche e del settore carburanti della provincia di Foggia. L’obiettivo comune è creare un vettore solido, efficiente e radicato nel territorio.

Sostegno all’iniziativa è arrivato anche dal mondo economico pugliese. Mario Aprile, presidente di Confindustria Bari-Bat, ha sottolineato la necessità di “unire le migliori forze territoriali per garantire mobilità efficiente e costi competitivi per imprese e cittadini”.

Positiva anche la posizione di Vito D’Ingeo, presidente di Confcommercio Puglia, che ha espresso la disponibilità dell’associazione a partecipare al capitale della nuova compagnia.

Nei programmi futuri di “Puglia Sky” c’è un rafforzamento degli scali di Bari, Brindisi e Foggia, con l’obiettivo di rendere la Puglia un hub strategico del Sud Italia, capace di valorizzare le competenze locali e offrire collegamenti stabili e sostenibili.

