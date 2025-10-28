Edizione n° 5868

Puglia, un progetto salva gli ulivi a rischio estinzione: catalogate 64 varietà rare
28 Ottobre 2025

POLICLINICO // Concorso OSS Regione Puglia: 1.000 posti a tempo indeterminato, 230 per il Policlinico di Foggia
28 Ottobre 2025 - ore  11:43

Puglia, un progetto salva gli ulivi a rischio estinzione: catalogate 64 varietà rare

Sessantaquattro varietà di ulivo pugliese, geneticamente identificate e catalogate, sono state ufficialmente riconosciute grazie al progetto Re.Ger.O.P.

Sessantaquattro varietà di ulivo pugliese, geneticamente identificate e catalogate, sono state ufficialmente riconosciute grazie al progetto Re.Ger.O.P. – Recupero del germoplasma olivicolo pugliese, promosso da Sinagri, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, CNR e Crsfa e finanziato dalla Regione Puglia attraverso il Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Il progetto, giunto alla sua terza edizione, rappresenta un passo decisivo per salvare e valorizzare le varietà di ulivo a rischio estinzione, molte delle quali compromesse dalla diffusione della Xylella fastidiosa. In totale, nelle tre edizioni, sono state censite e identificate 185 risorse biologiche, ognuna con una precisa identità genetica e storica.

Grazie ad analisi molecolari condotte sul DNA delle foglie di ulivo, i ricercatori sono riusciti a risalire all’origine e al nome delle varietà, integrando i dati scientifici con approfondite ricerche storiche e bibliografiche. Tra gli esemplari recuperati figura la Butirra di Melpignano (Lecce), quasi scomparsa a causa della Xylella ma oggi salvaguardata in un ambiente protetto per garantirne la riproduzione.

Nella sede operativa di Palagiano (Taranto) sono attualmente conservate 57 fonti primarie appartenenti a 25 varietà, mentre da queste piante sono stati estratti e studiati 135 oli monovarietali, permettendo di definire le caratteristiche organolettiche e il potenziale commerciale di ciascuna cultivar.

Per la diffusione dei risultati, è stato realizzato un video divulgativo con la consulenza scientifica della professoressa Cinzia Montemurro (Università di Bari) e del dottor Pasquale Venerito (Crsfa). “Nei prossimi mesi i risultati confluiranno nell’Atlante delle varietà olivicole pugliesi – anticipa Montemurro – uno strumento che offrirà informazioni dettagliate sulla pianta e sull’olio, valorizzando un patrimonio unico della biodiversità pugliese.”

Lo riporta ansa.it.

