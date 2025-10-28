Regionali: il PD provinciale punta su Mariella Romano

Edizione n° 5867

Salatto (Confindustria): "La provincia di Foggia è la soluzione, non il problema"
27 Ottobre 2025

Sos infezioni urinarie: allarme antibiotici fai-da-te in Italia
27 Ottobre 2025

Dirigente storica del PD, è stata in passato consigliera comunale e assessora all'Ambiente e al Personale nella giunta di centrosinistra di San Severo

Il Partito Democratico provinciale ha ufficializzato la candidatura di Mariella Romano alle prossime elezioni regionali in Puglia. La decisione è arrivata nel corso della riunione della Segreteria provinciale svoltasi ieri sera, durante la quale il segretario Pierpaolo D’Arienzo ha illustrato le proposte di candidatura per la lista del PD provinciale.

Mariella Romano, dirigente storica del Partito Democratico, è stata in passato consigliera comunale e assessora all’Ambiente e al Personale nella giunta di centrosinistra di San Severo. La sua designazione rappresenta un riconoscimento per l’impegno politico e amministrativo svolto negli anni e per il contributo dato alla crescita del Partito sul territorio.

Con questa candidatura, viene anche valorizzato il lavoro del PD di San Severo, che si è affermato come prima forza politica locale nelle ultime elezioni amministrative, confermando il proprio radicamento nella comunità.

Secondo il segretario D’Arienzo, la scelta di Mariella Romano testimonia la volontà del PD di investire su competenze, esperienza e partecipazione, rafforzando la rappresentanza del territorio sanseverese nei luoghi decisionali della Regione Puglia.

La candidatura non è frutto di una decisione individuale, ma nasce da un confronto condiviso tra i dirigenti locali e provinciali del Partito, in un’ottica di unità e partecipazione.

Il PD di San Severo, guidato dal segretario Antonio Giuseppe Bubba, accompagnerà questa candidatura con un percorso partecipato di ascolto e confronto sui principali temi del programma politico:

  • sanità territoriale,
  • sviluppo e lavoro,
  • infrastrutture e mobilità,
  • ambiente ed energia,
  • diritti e inclusione.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

