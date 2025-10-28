Regionali, Siorini chiama alla protesta: “Il vero voto sarà l’astensionismo”

Dopo le elezioni comunali, l’attenzione del panorama politico si sposta verso la prossima e attesa competizione regionale, terreno in cui – tradizionalmente – si misurano ambizioni, strategie e radicamento territoriale dei partiti. Una sfida che, in teoria, dovrebbe valorizzare le competenze e il prestigio delle comunità locali, ma che – secondo Saverio Siorini, presidente nazionale dei Sovranisti per l’Italia e le Libertà – rischia di essere ancora una volta segnata da “arroganza, invidia e logiche di potere”.

In una nota diffusa nelle scorse ore, Siorini ha tracciato un’analisi severa sul clima politico che circonda la formazione delle liste in vista delle regionali del 2025, denunciando “la nascita di liste ad personam, costruite a misura di candidato, dove l’amico o il portatore di voti viene preferito al merito e alla capacità politica”. “Il consigliere uscente – accusa Siorini – deve obbligatoriamente essere capolista e avere la certezza dell’elezione. Si inserisce in lista chi deve avere la poltrona garantita e si completa con figure che non intralciano la vittoria: i cosiddetti portatori di voti”.

Il leader dei Sovranisti sottolinea anche come, dietro l’apparente competizione, si nascondano accordi di potere preconfezionati. “I partiti più blasonati decidono tutto nelle loro stanze segrete – afferma – e solo dopo chiedono ai partiti minori di unirsi in nome dell’unità e dell’ideologia, quando in realtà servono solo a fare numero nei territori con scarso peso elettorale”. Siorini denuncia inoltre una deriva che allontana sempre più i cittadini dalla politica reale: “Si parla di rappresentanza, ma chi viene eletto è spesso scollegato dal territorio che dovrebbe difendere. È giunto il momento di far sentire la voce degli emarginati, dei pensionati, dei disoccupati, delle madri, dei malati e dei sottopagati. A loro nessuno dà voce”.

Da qui, la provocazione finale: un invito all’astensionismo come forma di protesta collettiva. “Il 23 e 24 novembre 2025 – dichiara Siorini – restiamo a casa. Solo così potremo far capire ai signori della politica che i cittadini non sono numeri da inserire nelle loro percentuali. Se non ci rappresentano, non meritano il nostro voto”. Il presidente dei Sovranisti per l’Italia e le Libertà conclude con amarezza ma anche con determinazione: “È ora che anche i piccoli movimenti e i partiti civici siedano al tavolo delle decisioni. Basta con la politica delle élite: è tempo di tornare ad ascoltare la gente”.