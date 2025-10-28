Regione Puglia: il presidente promulga nuove leggi sul bilancio 2024-2028

Il presidente della Regione Puglia ha promulgato una serie di nuove leggi regionali in materia di bilancio, i cui testi sono stati trasmessi al Bollettino Regionale per la pubblicazione ufficiale.

La L.R. 16, “Rendiconto Generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024”, registra entrate per oltre 15,6 miliardi di euro e spese impegnate pari a circa 15,3 miliardi. Il risultato di gestione dell’esercizio 2024 ammonta a 730 milioni di euro, con residui attivi pari a 13,6 miliardi e residui passivi propri di oltre 10 miliardi. Il risultato di amministrazione chiude l’anno a oltre 4,1 miliardi, mentre il risultato economico dell’esercizio è pari a 178 milioni di euro.

La L.R. 17, “Assestamento e variazione al bilancio di previsione 2025-2027”, aggiorna il risultato di amministrazione all’inizio del 2025, la giacenza di cassa e dispone uno spostamento tecnico di 40,5 milioni di euro sul servizio ordinario del Servizio sanitario regionale, destinato alle garanzie dei LEA. La legge prevede inoltre l’aggiornamento del fondo di riserva e del fondo per crediti di dubbia esigibilità.

La L.R. 18, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028”, approva la previsione delle entrate e della spesa della Regione: 15,95 miliardi di euro in competenza e 33,87 miliardi in termini di cassa per il 2026, con valori decrescenti per il 2027 e il 2028.

Infine, la L.R. 19, “Bilancio di previsione della Regione Puglia 2026-2028”, autorizza il ricorso all’indebitamento fino a 50 milioni di euro per ciascun anno per cofinanziare programmi comunitari e statali. Per il 2026 è previsto un disavanzo di amministrazione di circa 103,4 milioni, coperto in parte da debito autorizzato non contratto. La legge autorizza inoltre 12 milioni di euro per interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico, compresi investimenti strutturali, opere pubbliche e misure di messa in sicurezza di coste e territori a rischio idrogeologico.

Queste norme rappresentano un passo cruciale per la programmazione finanziaria regionale e il sostegno a investimenti e servizi essenziali per i cittadini pugliesi.