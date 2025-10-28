Settima assoluzione consecutiva per l’ex sindaco di Grumo Appula, Michele D’Atri

Bari – Settima assoluzione consecutiva per Michele D’Atri, ex sindaco di Grumo Appula, difeso dall’avvocato Antonio Maria La Scala. Il Tribunale di Bari – Seconda Sezione Penale, in composizione collegiale presieduta dal dott. Marco Guida – ha assolto l’ex primo cittadino “perché il fatto non costituisce reato”, riconoscendo l’assenza di dolo nelle condotte contestate.

I fatti risalgono al 2019 e riguardavano presunte irregolarità nella delibera avente ad oggetto il “Piano Sociale di Zona 2018/2020”. Secondo l’accusa, D’Atri – in qualità di sindaco – avrebbe attestato falsamente, all’interno dell’atto amministrativo, l’avvenuta approvazione di alcuni disciplinari e il parere di regolarità contabile, nonostante un parere sfavorevole espresso dal responsabile del servizio.

Il collegio giudicante, accogliendo integralmente le argomentazioni della difesa, ha invece riconosciuto la buona fede e la totale inconsapevolezza dell’ex sindaco rispetto alle presunte difformità formali contestate. Analoga decisione è stata adottata nei confronti della coimputata, anch’essa assolta perché il fatto non sussiste.

«Ancora una volta la giustizia ha fatto il suo corso – ha commentato l’ex sindaco Michele D’Atri – ristabilendo la verità e la trasparenza del mio operato, sempre improntato alla correttezza amministrativa e al servizio della comunità».

L’esito di oggi segna la settima assoluzione consecutiva per l’ex primo cittadino di Grumo Appula, che esce nuovamente senza ombre dai procedimenti giudiziari avviati negli anni a seguito della sua attività amministrativa.

A cura di Michele Solatia.