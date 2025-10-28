SS688 Mattinata–Vieste, Galleria Palombari: prorogati fino al 29 novembre i lavori di riqualificazione

Proseguiranno fino al 29 novembre 2025 i lavori di riqualificazione nella galleria Palombari, lungo la strada statale SS688 “di Mattinata”, un’arteria strategica per i collegamenti tra la costa garganica e l’entroterra.
L’Anas ha comunicato la proroga degli interventi, accogliendo la richiesta presentata il 22 ottobre 2025 dall’impresa esecutrice ALPIN srl, che ha domandato un’estensione dei tempi per completare in sicurezza le operazioni previste.
La decisione consentirà di portare a termine tutte le attività di manutenzione e ammodernamento dell’infrastruttura, finalizzate a migliorare la sicurezza e la percorribilità del tratto stradale particolarmente trafficato nei periodi turistici.
Lo riporta retegargano.it.