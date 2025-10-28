Tragedia ad Appiano Gentile: Josep Martínez, portiere dell’Inter, coinvolto in un incidente mortale

Dramma nei pressi del centro sportivo dell’Inter: il portiere Josep Martínez è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha provocato la morte di un anziano di 81 anni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata da Repubblica, l’uomo si trovava su una carrozzina elettrica e potrebbe aver accusato un malore, finendo improvvisamente sulla carreggiata percorsa dall’auto guidata dal portiere nerazzurro, ex Genoa. Martínez si è immediatamente fermato per prestare soccorso, ma purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

L’episodio ha sconvolto il portiere, che si è trovato a vivere un momento drammatico e inaspettato. In segno di rispetto, l’Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa di Cristian Chivu, prevista oggi alle 14:00 alla vigilia della partita contro la Fiorentina.

Il club e la squadra sono vicini alla famiglia della vittima e a Martínez in questo momento estremamente delicato. La dinamica dell’incidente resta al centro delle indagini, mentre la comunità locale e i tifosi attendono ulteriori dettagli sulle circostanze della tragedia.

Lo riporta ilbianconero.com