Edizione n° 5868

BALLON D'ESSAI

SOLUZIONE // Salatto (Confindustria): “La provincia di Foggia è la soluzione, non il problema”
27 Ottobre 2025 - ore  11:26

CALEMBOUR

ANTIBIOTICI // Sos infezioni urinarie: allarme antibiotici fai-da-te in Italia
27 Ottobre 2025 - ore  14:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Tragedia ad Appiano Gentile: Josep Martínez, portiere dell’Inter, coinvolto in un incidente mortale

CRONACA Tragedia ad Appiano Gentile: Josep Martínez, portiere dell’Inter, coinvolto in un incidente mortale

In segno di rispetto, l’Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa di Cristian Chivu

Tragedia ad Appiano Gentile: Josep Martínez, portiere dell’Inter, coinvolto in un incidente mortale

ph MilanoToday

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

Dramma nei pressi del centro sportivo dell’Inter: il portiere Josep Martínez è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha provocato la morte di un anziano di 81 anni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata da Repubblica, l’uomo si trovava su una carrozzina elettrica e potrebbe aver accusato un malore, finendo improvvisamente sulla carreggiata percorsa dall’auto guidata dal portiere nerazzurro, ex Genoa. Martínez si è immediatamente fermato per prestare soccorso, ma purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

L’episodio ha sconvolto il portiere, che si è trovato a vivere un momento drammatico e inaspettato. In segno di rispetto, l’Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa di Cristian Chivu, prevista oggi alle 14:00 alla vigilia della partita contro la Fiorentina.

Il club e la squadra sono vicini alla famiglia della vittima e a Martínez in questo momento estremamente delicato. La dinamica dell’incidente resta al centro delle indagini, mentre la comunità locale e i tifosi attendono ulteriori dettagli sulle circostanze della tragedia.

Lo riporta ilbianconero.com

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.