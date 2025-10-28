Edizione n° 5868

Home // BAT // Trinitapoli, al via il nuovo piano per la sicurezza stradale

SICUREZZA Trinitapoli, al via il nuovo piano per la sicurezza stradale

L’Amministrazione Comunale di Trinitapoli, guidata dal sindaco Francesco di Feo, ha annunciato un piano organico di sicurezza stradale

Trinitapoli, al via il nuovo piano per la sicurezza stradale

Trinitapoli

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Ottobre 2025
BAT // Foggia //

L’Amministrazione Comunale di Trinitapoli, guidata dal sindaco Francesco di Feo, ha annunciato un piano organico di sicurezza stradale volto a migliorare la viabilità urbana e a tutelare l’incolumità dei cittadini. L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con il vicesindaco e assessore alla Viabilità Cosimo Damiano Muoio e con il comandante della Polizia Locale Giuliana Veneziano, interesserà diverse arterie cittadine considerate a rischio.

Il progetto prevede nuova segnaletica verticale e orizzontale in via Pietro Nenni, via Germania e in altre zone del centro urbano, oltre alla realizzazione di dossi rallentatori e ad altri interventi infrastrutturali per garantire una circolazione più sicura.

Le misure nascono dall’esigenza di contrastare fenomeni di eccessiva velocità, soprattutto nelle ore notturne, che da tempo destano preoccupazione tra residenti e pedoni.

«La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta della nostra Amministrazione – ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo –. Con questo piano intendiamo rendere più sicure e vivibili le strade del nostro territorio, intervenendo nei punti più critici e offrendo maggiore tranquillità alla comunità».

Il Comando della Polizia Locale avrà il compito di monitorare costantemente l’efficacia degli interventi e di vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni, in stretto coordinamento con gli uffici tecnici comunali.

L’Amministrazione ha ribadito il proprio impegno a porre la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini al centro dell’azione amministrativa, confermando la volontà di proseguire con ulteriori interventi di miglioramento urbano.

