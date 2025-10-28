Trinitapoli, al via il nuovo piano per la sicurezza stradale

L’Amministrazione Comunale di Trinitapoli, guidata dal sindaco Francesco di Feo, ha annunciato un piano organico di sicurezza stradale volto a migliorare la viabilità urbana e a tutelare l’incolumità dei cittadini. L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con il vicesindaco e assessore alla Viabilità Cosimo Damiano Muoio e con il comandante della Polizia Locale Giuliana Veneziano, interesserà diverse arterie cittadine considerate a rischio.

Il progetto prevede nuova segnaletica verticale e orizzontale in via Pietro Nenni, via Germania e in altre zone del centro urbano, oltre alla realizzazione di dossi rallentatori e ad altri interventi infrastrutturali per garantire una circolazione più sicura.

Le misure nascono dall’esigenza di contrastare fenomeni di eccessiva velocità, soprattutto nelle ore notturne, che da tempo destano preoccupazione tra residenti e pedoni.

«La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta della nostra Amministrazione – ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo –. Con questo piano intendiamo rendere più sicure e vivibili le strade del nostro territorio, intervenendo nei punti più critici e offrendo maggiore tranquillità alla comunità».

Il Comando della Polizia Locale avrà il compito di monitorare costantemente l’efficacia degli interventi e di vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni, in stretto coordinamento con gli uffici tecnici comunali.

L’Amministrazione ha ribadito il proprio impegno a porre la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini al centro dell’azione amministrativa, confermando la volontà di proseguire con ulteriori interventi di miglioramento urbano.