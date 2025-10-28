Edizione n° 5868

ULIVI // Puglia, un progetto salva gli ulivi a rischio estinzione: catalogate 64 varietà rare
28 Ottobre 2025 - ore  13:38

GARGANO // “L’inizio di un incubo”: quattro cani vittime di avvelenamento, uno muore tra le braccia dei soccorritori
28 Ottobre 2025 - ore  16:29

Home // Cronaca // Ultim’ora. Rapina a Follie d’oro al Centro Commerciale Gargano. In azione in 3 con fucile

"FOLLIE D'ORO" Ultim’ora. Rapina a Follie d’oro al Centro Commerciale Gargano. In azione in 3 con fucile

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, intorno alle 19:50, tre persone con il volto coperto hanno fatto irruzione nella gioielleria “Follie d’Oro”, armate di un fucile

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, intorno alle 19:50, tre persone con il volto coperto hanno fatto irruzione nella gioielleria “Follie d’Oro”, armate di un fucile. L’azione, rapida e decisa, ha seminato il panico tra i presenti.

INTERVENTO CARABINIERI DI MANFREDONIA DOPO LA RAPINA AL CENTRO COMMERCIALE - ph statoquotidiano.it

Giuseppe de Filippo
28 Ottobre 2025
Manfredonia / Monte Sant’Angelo – 28 ottobre 2025. Paura in serata al Centro Commerciale Gargano, nella zona di contrada Pace, territorio di Monte Sant’Angelo, ai confini con Manfredonia.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, intorno alle 19:50, tre persone con il volto coperto hanno fatto irruzione nella gioielleria “Follie d’Oro”, armate di un fucile. L’azione, rapida e decisa, ha seminato il panico tra i presenti.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi – tutti travisati e armati – hanno tentato di impossessarsi dei preziosi esposti, ma il sistema d’allarme fumogeno del negozio si è attivato immediatamente, costringendoli alla fuga dopo aver arraffato una quantità limitata di oro e gioielli.
Il fumo denso e l’odore acre hanno invaso l’area, mentre clienti e dipendenti cercavano riparo nei corridoi del centro commerciale.

Nonostante la concitazione, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Manfredonia, che hanno immediatamente avviato le indagini. I militari stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza del centro e verificando eventuali analogie con precedenti episodi avvenuti nella zona.

Fonti investigative ricordano infatti che non si tratta del primo tentativo di rapina ai danni della stessa attività: già in passato la gioielleria era stata nel mirino di bande organizzate, interessate al facile bottino rappresentato da oro e preziosi.

Il gruppo potrebbe aver scelto l’orario di chiusura serale, quando il flusso di clienti è minore ma il centro è ancora aperto.

La fuga sarebbe avvenuta a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

Il valore esatto della refurtiva è ancora in corso di quantificazione, ma dalle prime informazioni si tratterebbe di un bottino limitato, proprio grazie all’efficacia del sistema d’allarme.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

