Vieste. "Nanà, rimasta sola dopo la morte della proprietaria, ha ritrovato la felicità"

Grazie all’impegno dei volontari LNDC Animal Protection di Vieste, Nanà – la cagnolina che aveva perso la sua amata compagna umana – è stata adottata da una signora del posto che conosceva la sua storia e ha deciso di accoglierla nella propria casa. Dopo giorni di smarrimento e dolore, Nanà ha finalmente ritrovato serenità, affetto e la gioia di passeggiare ancora tra il mare e i vicoli di Vieste

Foggia, 28 ottobre 2025 – Dopo giorni di grande dolore e smarrimento, la storia di Nanà si è trasformata in un meraviglioso racconto di rinascita. La cagnolina che aveva commosso l’Italia per la perdita della sua compagna umana, oggi ha finalmente ritrovato l’amore e una nuova casa.

Grazie all’impegno dei volontari LNDC Animal Protection di Vieste, che non si sono mai arresi, Nanà è stata adottata da una signora di Vieste che conosceva la sua storia e che ha deciso di aprirle le porte del suo cuore e della sua casa.

Nanà aveva vissuto giorni di profonda tristezza dopo la scomparsa della sua amata Rosanna, la donna che l’aveva salvata da cucciola e con cui aveva condiviso anni di vita felice. Aveva smarrito ogni punto di riferimento: i volontari l’avevano descritta come dolce, buona, ma con uno sguardo intriso di malinconia.

Oggi, quello sguardo si è acceso di nuovo.

Nanà vive di nuovo in una casa piena d’amore, dorme serena nella sua cuccia morbida, tra coperte calde e carezze quotidiane. Può tornare a fare le sue passeggiate tra il mare e i vicoli di Vieste, nei luoghi che conosceva e che un tempo percorreva accanto a Rosanna. Ora accanto a lei c’è un’altra donna che l’ha accolta con la stessa dolcezza, promettendole di non lasciarla mai più sola.

“Per noi è una gioia immensa“, racconta Francesca, la volontaria che si è occupata di lei sin dal primo giorno. “Vederla finalmente serena, amata, con quella luce negli occhi che avevamo paura di non rivedere più, è la ricompensa più grande per tutto il nostro impegno. Nanà ha ritrovato la sua famiglia, e con lei anche noi abbiamo ritrovato un po’ di speranza.”

La storia di Nanà è la dimostrazione di quanto l’amore possa davvero salvare una vita. È la prova che, anche dopo la perdita e il dolore, può esserci un nuovo inizio.

LNDC Animal Protection ringrazia di cuore la sua nuova famiglia e tutte le persone che, con sensibilità e generosità, hanno seguito e condiviso la storia di Nanà, contribuendo a farle trovare un nuovo destino.

Oggi, la cagnolina che aveva perso tutto ha di nuovo una casa, un affetto e una vita da vivere.

E mentre si gode le sue giornate tra carezze e passeggiate al mare, il suo cuore ha finalmente smesso di cercare: ha trovato di nuovo il suo posto nel mondo.