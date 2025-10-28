Cagnano Varano (FG) – È stato pubblicato il decreto di abbattimento di 47 ulivi risultati infetti dalla Xylella fastidiosa nel territorio di Cagnano Varano, in provincia di Foggia. La misura riguarda anche tutte le piante delle specie indicate situate entro un raggio di 50 metri dalle piante infette, nell’ambito delle azioni di contenimento della malattia.

A diffondere la notizia è Coldiretti Puglia, che evidenzia come l’operazione si inserisca nelle prescrizioni dell’Osservatorio fitosanitario regionale, il quale ha circoscritto l’area di 400 metri entro la quale ricadono gli ulivi colpiti. L’abbattimento sarà eseguito dalle squadre dell’Agenzia regionale per le attività forestali o, in alternativa, su base volontaria dai proprietari. Gli ulivi di valore monumentale che risultano indenni nell’area di 50 metri dovranno essere segnalati alla sezione autorizzazioni ambientali.

Coldiretti sottolinea che per ridurre la diffusione della Xylella sono fondamentali le pratiche di prevenzione meccanica e fitosanitaria, i monitoraggi delle piante e dell’insetto vettore, i campionamenti e gli espianti degli ulivi infetti, oltre a nuovi strumenti per l’individuazione precoce di eventuali nuovi focolai. Queste misure rappresentano l’unico strumento efficace per contenere l’avanzata della malattia nella provincia di Foggia.

Lo riporta ansa.it.