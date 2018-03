Bari, sorpresi in auto con 11 kg di marijuana, due arresti

Di:



Barletta, Igli Kamberi, noto alle forze dell’ordine e una 25enne incensurata di Gravina in Puglia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



A bordo di una Fiat Punto i due, alla vista di un posto di controllo effettuato da Guardia di Finanza e Carabinieri, hanno cercato di defilarsi venendo fermati e sottoposti a controllo all’altezza del casello autostradale Bari-Nord. Visti i precedenti penali del cittadino albanese, si procedeva alla perquisizione del veicolo, che consentiva ai militari di rinvenire nel bagagliaio 8 involucri contenenti complessivamente 11 chili e 300 grammi di marijuana, sottoposti a sequestro unitamente al mezzo.



Tratti in arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari l’uomo è stato associato al carcere del capoluogo, mentre la ragazza è stata sottoposta agli arresti domiciliari, presso la sua abitazione.





