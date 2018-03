Servizio Civile della ASL FG, 6 progetti per 32 volontari

Di:

Foggia – “RACCONTIAMOCI”, “Mi girano le ruote”, “Le vite siamo noi”, “Le arti per non disperdere le risorse”, “Informami” e “Amici di Alda Merini” : questi i nuovi progetti di Servizio Civile grazie ai quali 32 giovani avranno a breve l’opportunità di dedicare un anno della propria vita in attività di solidarietà. Basterà partecipare al concorso bandito dal Servizio Civile Nazionale Garanzia Giovani della ASL FG.

“Le esperienze precedenti sono state molto positive, alcuni ragazzi hanno imparato a fare progettazione, a orientarsi nel mondo del lavoro, a valorizzare il potenziale solidaristico anche ai fini della crescita di coscienza civica personale” commenta Annarita Stoppiello, Responsabile Aziendale del Servizio Civile. Alla selezione sono ammessi i giovani cittadini, anche stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, iscritti al portale Garanzia Giovani (www.sistema.puglia.it/garanziagiovani oppure www.garanziagiovani.gov.it) in possesso dei requisiti previsti dal bando (scaricabile sui siti serviziocivile.gov.it e serviziocivile.regione.puglia.it.), che al momento della presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventottesimo anno di età.

I sei progetti, nelle loro diverse declinazioni, sono finalizzati a: migliorare la qualità della vita dei disabili, favorendo la loro autonomia personale e sociale nel processo di integrazione nella comunità e alleggerendo il carico assistenziale delle famiglie; migliorare l’autonomia nella vita di relazione dei pazienti psichiatrici favorendo la loro integrazione nei contesti sociali, lavorativi e di formazione; facilitare la permanenza degli anziani nelle strutture RSA con attività assistenziali, di animazione e di compagnia; integrare i bambini e i ragazzi con disturbi dell’apprendimento attraverso la musica; sostenere ed affiancare le fasce di utenza più fragili (immigrati, anziani non autosufficienti, donne e minori) nella fruizione delle prestazioni sanitarie; supportare le madri e le famiglie che vivono situazioni problematiche; valutare l’efficacia degli incontri con gli studenti diretti a diffondere le informazioni sulla procreazione responsabile e sulle malattie sessualmente trasmissibili.

Le attività previste non richiedono competenze particolari, ma grande disponibilità umana: “le esperienze pregresse sono state per la maggior parte significative. I volontari continuano a vedere come riferimenti importati tutti coloro che in questo percorso di crescita li hanno aiutati a esprimere il loro potenziale solidaristico e non solo. Io personalmente – aggiunge Stoppiello, riesco a prendere da loro, l’entusiasmo e la freschezza di idee che spesso li caratterizza, oltre che la forte motivazione “al fare con il cuore” che li rende in questo caso, protagonisti attivi di un processo di sensibilizzazione volto a contrastare l’esclusione sociale dei soggetti più vulnerabili”.

“Per I volontari il servizio civile – commenta Attilio Manfrini, direttore generale della ASL FG – può essere un trampolino di lancio verso il loro futuro lavorativo, oltre che un’ occasione di crescita personale che contribuisce allo sviluppo sociale, culturale del nostro territorio. La loro attività, inoltre, è un valore aggiunto per la nostra Azienda”.

I progetti finanziati sono, nel dettaglio:

1. Mi girano le ruote. Sede: Centro di Riabilitazione Psicomotoria “Andrea Cesarano” V.le Kennedy,45 (prima denominato V.le Lungomare del Sole), Manfredonia. Volontari N. 4

2. Amici di Alda Merini. Sede: C.S.M. Via Orto Sdanga, 97 Manfredonia (FG). Volontari N. 4

3. Raccontiamoci. Sede : RSA Via della Croce Monte Sant’Angelo(FG) Volontari N. 4

4. Le arti per non disperdere le risorse. Sede: Centro Accoglienza Art Village – Via Castel Nuovo Km.1 San Severo (FG) Volontari N. 6

5. Le vite siamo noi. Sedi: Consultorio Familiare – Via A. Valentini 2 Alvarez Foggia Consultorio Familiare Via Barletta Manfredonia (FG)Volontari N. 2 per ogni sede (totale n. 4)

6. In…formami. Volontari N. 2 per ogni sede (totale n. 10). Sedi:

– Distretto S.S. N.1 – Piazza della Libertà 1 Foggia

– Distretto S.S.N.2 – Via Grecia 5, Foggia

– Distretto S.S. Manfredonia -Via Barletta 2.

– Distretto S.S. Cerignola -Via XX Settembre,1

– Distretto S.S. S. Severo – Via T. Maselli Mascia, 28

Per info:

tel. 0881.884413/18 – 0884.510474 – 0885/419333.

sito web: www.aslfg.it

e mail: serviziocivile@aslfg.it

(comunicato stampa, Foggia, 28 novembre 2014)

Redazione Stato