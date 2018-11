Don Uva rinato. Il Sindacato Usppi: “Salvato Opera e Lavoratori”

Di:

Foggia. ”Don Uva Rinato!! Dopo un anno dall’acquisizione di Universo Salute e Grazie alla sinergia fra la stessa società e le organizzazioni sindacali, si è riusciti a salvare 1500 posti di lavoro fra Foggia, Bisceglie e Potenza ed in più le opere del fondatore Don Pasquale Uva, che con il fallimento sarebbero state perse.

Si ricorda che qualche anno fa eravamo sull’orlo del fallimento, e che grazie ad Universo Salute che ha saputo scommettere sull’Opera e sul futuro dei lavoratori si è riusciti a fare l’Impossibile, quello di preservare il futuro di 1500 famiglie dall’orlo del baratro.

Il Sindacato Usppi è stato lungimirante sull’acquisizione, ma soprattutto sul salvataggio dell’Ente di Don Pasquale, che oggi dimostra attraverso Universo Salute di avere sane intenzioni di rilancio dell’ospedale, attraverso nuovi indirizzi che potranno rideterminare la permanenza di Ospiti e lavoratori, ormai certi di avere professionalità e tutela sugli stessi ricoverati.

Si lavora fianco a fianco con le organizzazioni sindacali affinché nei prossimi mesi sia definita la partita legata all’Istituto Ortofrenico e che certamente la Regione potrà farsene carico in materia di riconoscimento. Determinanti e determinati affinché le opere di Don Pasquale non finissero nel dimenticatoio e soprattutto grazie all’operato dei sindacati, grazie ad Universo Salute nella persona di Paolo Telesforo quale Amministratore Delegato ed al Presidente Michele D’Alba, Imprenditori pugliesi che sono accorsi e che hanno investito nella tutela e nella salvaguardia di migliaia di lavoratori pugliesi e soprattutto foggiani.

Adesso bisogna investire nel futuro affinché le opere di Don Pasquale siano riconosciute in tutta Italia come Elite della riabilitazione e come gruppo all’avanguardia della post riabilitazione.

Noi dell’Usppi abbiamo creduto nel progetto di Universo Salute e siamo riusciti per primi a salvaguardare 1500 lavoratori”.

FIRMATO

Massimiliano Di Fonso

Segretario provinciale Usppi