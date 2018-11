Guide turistiche e Accompagnatori turistici: ci siamo!

Di:

Bari. Si è conclusa la procedura della Regione Puglia finalizzata al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni di Guida turistica e di Accompagnatore turistico.

L’8 novembre si erano concluse le attività di correzione delle prove in lingua straniera e il 22 novembre, presso la sede di Napoli di Formez PA, si è proceduto, in seduta pubblica, agli abbinamenti dei nominativi dei candidati che hanno sostenuto la prova in lingua italiana e quella in lingua straniera con i codici delle prove corrette in totale anonimato. Le Guide turistiche abilitate sono 1.744 mentre gli accompagnatori sono 468.

Dopo questo ultimo adempimento saranno formalizzati a breve gli atti amministrativi con cui si riconoscerà formalmente l’abilitazione conseguita e si procederà al rilascio dei tesserini individuali di riconoscimento, come già fatto per i candidati già abilitati o che hanno sostenuto soltanto la prova in lingua italiana – in quanto esonerati dalla prova in lingua straniera in base a specifica documentazione prodotta. A questi ultimi è già stata data la possibilità di presentare il modulo di richiesta per il rilascio del tesserino professionale, unitamente alla prescritta documentazione.

“Esprimo viva soddisfazione – ha commentato l’Assessore regionale all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone – per la conclusione di una procedura molto complessa attesa da tempo dalle guide turistiche e dagli accompagnatori in Puglia e nel resto d’Italia. Siamo l’unica regione d’Italia ad avere candidati abilitati all’esercizio di tali professioni in 26 lingue straniere! Voglio ringraziare gli Uffici che in questi mesi sono stati impegnati senza sosta in un enorme lavoro – unico nelle Regioni d’Italia – che oggi consentirà a tanti operatori di conseguire una abilitazione sulla base della quale potranno, con rinnovata competenza e passione, concorrere alla promozione della destinazione Puglia. Tanto più necessaria in ragione della crescita esponenziale che il turismo sta conoscendo in Puglia. Il lavoro di guida turistica si sta rivelando strategico nell’accoglienza dei turisti. Sono proprio guide e accompagnatori che raccontano la Puglia in tutte le sue sfaccettature, dalla storia alle testimonianze culturali, dal cibo – che va comunque sempre anche raccontato oltre che fatto degustare – alle bellezze naturali da raccontare nella loro specificità geologica, di fauna e flora. Auspico che le nuove leve possano interpretare al meglio il patrimonio culturale e naturale della Puglia e promuovere il nostro territorio con professionalità e competenza. Un augurio a tutti di buon lavoro!”

Alcuni dati numerici rendono chiaramente l’idea del grande lavoro che è stato espletato dai dirigenti e funzionari della Sezione Turismo, dalle due commissioni d’esame e dal gruppo di lavoro di Formez PA.

Il numero totale di domande di partecipazione pervenute (circa il 30% da altre regioni italiane) è di 5.789 candidati per diventare Guide turistiche e di 2.609 candidati per gli accompagnatori. A sostenere gli esami si sono presentati 2.949 concorrenti che hanno sostenuto le prove per Guide turistiche e 827 per Accompagnatori turistici. Il numero totale di candidati che hanno ottenuto l’esonero dalla prova in italiano e da quella di lingua straniera (in quanto già abilitati e in possesso di idonea documentazione) è di 75 candidati per le Guide turistiche e di 13 candidati per gli accompagnatori. Il numero totale di sessioni di esame (scritto in lingua italiana) svolte é di 6 per le Guide e di 4 per gli Accompagnatori. 38 le lingue straniere per cui i candidati hanno chiesto di sostenere le prove; 33 gli esperti in lingue straniere coinvolti nelle attività di correzione; oltre 2.800 le prove in lingua straniera corrette concentrate su 26 lingue straniere. Infine 45 le sessioni complessive di correzione (per entrambi i profili).

All’esito della procedura sono risultati abilitati:

Candidati che hanno ottenuto l’esonero dalla prova in italiano e da quella di lingua straniera (in quanto già abilitati e in possesso di idonea documentazione):

– Guide turistiche n. 75 abilitati;

– Accompagnatori turistici n. 13 abilitati.

Candidati che hanno sostenuto soltanto la prova scritta in lingua italiana in quanto hanno ottenuto l’esonero dalla prova scritta in lingua straniera (in base ad opportuna documentazione prodotta):

– Guide turistiche n. 363 abilitati;

– Accompagnatori turistici n. 100 abilitati.

Candidati che hanno sostenuto la prova scritta in lingua italiana e la prova scritta in lingua straniera:

Guide Turistiche

Sessione del 7 maggio 2018, ore 8.30 n. 234 abilitati

Sessione del 7 maggio 2018, ore 14.30 n. 276 abilitati

Sessione dell’8 maggio 2018, ore 8.00 n. 276 abilitati

Sessione dell’8 maggio 2018, ore 14.30 n. 275 abilitati

Sessione del 9 maggio 2018, ore 15.30 (solo prova in lingua straniera) n. 245 abilitati

Accompagnatori turistici:

Sessione del 10 maggio 2018, ore 7.30 n. 141 abilitati

Sessione del 10 maggio 2018, ore 15.30 n. 200 abilitati

Sessione del 10 maggio 2018, ore 12.30 (solo prova in lingua straniera) n. 14 abilitati