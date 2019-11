ASP Zaccagnino: 120 “Buoni Acquisto” a nuclei familiari

È stata definita dalla Commissione preposta la graduatoria delle domande per l’assegnazione di n. 120 (centoventi) buoni acquisto di importo €.120,00 (euro centoventi/00) IVA inclusa, da assegnare a nuclei familiari di San Nicandro Garganico in condizioni di disagio economico-sociale e con figli minori a carico.

In attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione adottata a gennaio scorso, dopo l’assegnazione dei buoni spesa per Pasqua è stata espletata anche la procedura relativa ai buoni spesa per Natale 2019.

Ciascun nucleo beneficiario incluso nella graduatoria potrà ritirare i tre buoni da €.40,00 cadauno nei giorni di martedì 3 dicembre e di mercoledì 4 dicembre presso la scuola paritaria delle Suore riparatrici del Sacro Cuore in corso Garibaldi, dalle ore 8:30 alle ore 11:00

I buoni sono finalizzati all’acquisto di derrate alimentari, beni di prima necessità e prodotti per l’infanzia, e sono spendibili presso gli esercizi commerciali, le farmacie e le parafarmacie di San Nicandro Garganico che hanno aderito all’iniziativa, fino a SABATO 11 GENNAIO 2020.

Nel rispetto delle norme sulla riservatezza e sulla trasparenza, gli elenchi dei beneficiari e dei non ammessi non possono essere pubblicati; tutti i richiedenti entrati nella graduatoria saranno avvisati dagli uffici della ASP Zaccagnino; altre informazioni saranno fornite a chi ha interesse presso la Sede dell’ASP in località San Nazario.