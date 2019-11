Champions: Inter, che serata! Slavia Praga battuto 1-3

. Atteggiamento subito aggressivo quello dei nerazzurri che hanno subito dato la sensazione di voler vincere la partita. Infatti, il gol del vantaggio lo firmache sfrutta bene un assist di Lukaku e con il destro ad incrociare trafigge il portiere avversario. L’Inter raddoppia, anzi no, perché il gol di Lukaku viene annullato dal Var eper un fallo avvenuto un minuto prima del gol. De Vrij aveva commesso fallo e l’arbitro, dopo aver consultato le immagine fornite dal Var,

La seconda frazione di gioco inizia con lo stesso ritmo del primo tempo. L’Inter accelera ma i padroni di casa tengono bene. Brozovic e Lukaku colpiscono due legni, lo Slavia Praga si divora in vantaggio al 78′ per una palla persa da Borja Valero. Gol mangiato, gol subito: Svarione difensivo dei biancorossi e Lukaku, al minuto 81 salta il portiere e ribadisce in rete. Inter in vantaggio 1-2. Lo Slavia prova a pareggiarla ma è ancora l’Inter a trovare il gol e chiudere la partita con Lautaro Martinez all’88’ che viene servito ancora da Lukaku. Doppietta per Lautaro e quasi doppietta anche per il gigante belga che firma l’1-4 ma viene annullato per fuorigioco. L’Inter vince 1-3 e aggancia il Borussia Dortmund in classifica. Fra due settimana arriva il Barcellona a San Siro, all’Inter serve una vittoria per qualificarsi, indipendentemente dal risultato del Borussia. In caso di pareggio, i nerazzurri dovranno sperare che i tedeschi non vincano con lo Slavia.

Il tabellino del match:

SLAVIA PRAGA-INTER 1-3

18′ Lautaro Martinez, 37′ Soucek; 80′ Lukaku, 88′ Lautaro Martinez

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Frydrych (85′ Takacs), Kudela, Boril; Soucek, Husbauer (70’Zeleny); Masopust, Stanciu (57′ Traore), Sevcik; Olayinka. A disp. Markovic, Van Buren, Skoda, Helal. All. Trpisovsky.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero (76′ Gagliardini), Brozovic, Biraghi (76′ Lazaro); Lautaro, Lukaku. A disp. Padelli, Politano, Esposito, D’Ambrosio, Bastoni. All. Conte.

ARBITRO: Marciniak

AMMONITI: Vecino, Lautaro Martinez, Kudela

Mario Mescia