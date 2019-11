De Leonardis “Emiliano, hai dimenticato Revisori Conti ai Riuniti?”

Di seguito, una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“Lo scorso 28 agosto, è decaduto il collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria ‘Ospedali Riuniti’ di Foggia. Il Ministero del Tesoro e quello della Sanità hanno prontamente provveduto a indicare i due revisori di loro pertinenza, mentre continua a mancare la terza indicazione, riservata alla Regione Puglia d’intesa con l’Università degli Studi di Foggia. In una fase delicatissima per l’azienda, che potrebbe rischiare di vedere invalidate le procedure concorsuali in corso, la gestione degli appalti, la stessa legittimità degli atti prodotti, per l’assenza dell’organismo di controllo.

L’ennesimo esempio di sciatteria amministrativa da parte del Governo regionale, che potrebbe avere ripercussioni rilevanti per la comunità: per questo invito il presidente Michele Emiliano a provvedere, dopo tre mesi di riflessione, insoliti per lui che ha ampiamente mostrato di avere una naturale dimestichezza con qualsiasi tipo di nomina”.