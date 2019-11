De Padova “Sisecam, approvato il progetto ma non ci saranno 159 nuove assunzioni”

, 28 novembre 2019. “ La giunta regionale ha approvato il progetto per un finanziamento Fesr 2014-2020 il che NON significa che saranno fatte 159 nuove assunzioni“.

Lo precisa in un post, confermato a StatoQuotidiano, il sig. Vittorio De Padova, Consigliere Comunale di Monte Sant’Angelo, Delegato Area Industriale e Macchia.

La precisazione di De Padova, e il punto sull’azienda Sisecam, arriva “dopo alcune dichiarazioni fuorvianti”, che hanno involontariamente generato aspettative su nuove assunzioni nell’azienda.

“Il 18 Giugno 2018 la SISECAM Flat Glass South Italy acquista l’opificio di Monte Sant’Angelo situato nell’area industriale in località Chiusa del Barone”, dice De Padova.

“L’acquisizione attraverso l’art. 2112 prevedeva l’assunzione in continuità contrattuale di tutte le unità lavorative attive in quel momento pari a 159. La giunta regionale ha approvato il progetto per un finanziamento Fesr 2014-2020, il che non significa – ribadisce – che saranno fatte 159 nuove assunzioni”.

Come risaputo, dopodomani, 30 novembre, è previsto l’arrivo in azienda del Premier Giuseppe Conte.

IL COMUNICATO DELLA GIUNTA REGIONALE, AL TERMINE DELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE

“La Giunta regionale ha espresso indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l. la cui realizzazione industriale comporta un importo complessivo di € 34.159.928,08 in Attivi Materiali, con un onere a carico della finanza pubblica di € 8.325.833,30 in Attivi Materiali, e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a 161 unità lavorative (ULA)”.

FOCUS – SISECAM A MACCHIA – MONTE SANT’ANGELO