“Elisa mi vuoi sposare?”. Proposta matrimonio in Aula Camera

La donna, Elisa, era seduta nella tribuna parlamentare per assistere alla seduta. Mentre l’Aula si apprestava a discutere gli emendamenti al Dl sisma, Di Muro prende parola: “Tralasciamo i veri valori, le persone che ci vogliono bene, le persone che amiamo. Mi spiace interrompere i lavori importanti di questa seduta, però abbiate rispetto per quello che sto per dire”.

fonte fanpage