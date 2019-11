Foggia. Che cosa significa essere “senza crudeltà”?

Quale etica nasconde questa definizione che spesso troviamo sulle etichette di prodotti cosmetici o di altro genere? Di ambiente, alimentazione vegan, futuro del pianeta si discute ormai molto.

Ma cosa si può fare, concretamente, per raggiungere obiettivi che possano dare un futuro alla Terra e ai suoi abitanti? Da dove bisogna partire perché vi sia un approccio alla vita più in linea con le necessità e le sfide che il nuovo millennio impone? A queste domande tenta di rispondere “Cruelty Free”, la serie di documentari prodotti da Mondocolorato. Già andato in onda in televisione come talk show per una stagione, il format stavolta assume una nuova veste, appunto quella documentaristica, per raccontare una scelta che pian piano si sta diffondendo sempre più, della quale si parla ormai tantissimo ma spesso attraverso pregiudizi e stereotipi. La prima puntata, “Essere cruelty free”, sarà proiettata sabato 30 novembre nell’ambito della sezione collaterale non competitiva Filmmaker Showcase del Foggia Film Festival, che in questi giorni sta animando il capoluogo dauno. Non solo allevamenti, non solo animalismo, ma tutto l’universo – filosofico, culturale e umano – che c’è dietro è argomento di questo viaggio cinematografico. Anche la settima arte diventa così un mezzo per poter divulgare, fare informazione, creare cultura.

Autrice del documentario è la giornalista, artista e scrittrice Alessia R. Scopece, attivista vegan da molti anni, coadiuvata da Laura Longo e Luigi Vetere alle riprese, Youssif Bamba alla presa diretta e Emanuele Menga alla post produzione audio. Location scelta è la Puglia, e pugliesi sono le persone intervistate che raccontano una scelta tutto sommato ancora contro corrente nonostante balzi ultimamente sempre più spesso all’attenzione del grande pubblico. L’appuntamento è all’Auditorium Santa Chiara di Foggia alle 17:15.

L’autrice Alessia Roberta Scopece, classe 1982, foggiana, è giornalista e saggista nonché illustratrice e fumettista. Ha lavorato per TV e radio e pubblicato due saggi e una graphic novel; è fondatrice e presidente dell’associazione di promozione sociale LunaCometa che si prefigge di diffondere stili di vita etici e sostenibili. “Cruelty Free” è la sua prima opera filmica.

La produzione Mondocolorato è una piccola realtà di comunicazione dedita a produrre contenuti relativi a veganesimo, vivere etico e senza crudeltà come format radiofonici e televisivi, murales, blog, illustrazioni, ecc.