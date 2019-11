Foggia Film Festival 2019: penultimo giorno della kermesse

Foggia.penultimo giorno della 9^edizione del Foggia, ancora tante e interessanti le pellicole in concorso presso l’Auditorium Santa Chiara.

Si comincia alle ore 9,30 con la proiezione dei cortometraggi tematici, nell’ambito di Educational Movies. Per Meeting School, sezione cortometraggi fuori concorso: “UNA GIORNATA AL LAGO” di Federica Salvatori. E’ girato da Girolamo Macina, “A MARE”. Si prosegue con “QUESTA E’ LA MIA BICI” , regia di Enzo Mumsmeci Greco. E ancora: “THE FIELD OF MIRACLES” di Michele Bellizzi, “ALLELUJA” di Paolo Geremei e “DENTRO” di Alexander Nelson.

Per la sezione Innovation movies, sezione collaterale della rassegna, il corto “PIEDI IN TASCA”, regia Gianni Caminiti.

Alle ore 17,15 si cambia genere con la proiezione del documentario in concorso, “MOTHER FORTRESS” di Maria Luisa Forenza.

Ampio spazio ancora dedicato ai cortometraggi: a partire dalle ore 18,30 fuori concorso “CI SARA’ TEMPO” di Simone Cinacotti Petrucci. “UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA” di Giuseppe Caradaci. Segue “FAR LOVE” di Gimmi Cavalieri. Chiude la sezione “SCLERODERMA DOMESTICUS” .

La giornata continua, alle ore 19,30 con il lungometraggio in concorso, “ARBERIA” di Francesca Olivieri.

In prima serata invece, proiettato “PROVE D’AMORE” per i corti della sezione collaterale di Innovation Movies.

Chiude il penultimo giorno della kermesse, il lungometraggio in concorso di Giovanni Calvaruso, “VITE DA SPRECARE”.

Previsti, durante le proiezioni, gli interventi di registi e attori.

Per approfondire il programma del festival e le schede dei film: www.foggiafilmfestival.it.

Student Film Festival è un’iniziativa sostenuta e realizzata con Apulia Film Commission, finanziata dalla Regione Puglia – Assessorato Industria Turistica e Culturale, nell’ambito dell’intervento “Viva Cinema – Promuovere il Cinema e Valorizzare i Cineporti di Puglia 2019-2020”, a valere su risorse FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia.

ll Foggia Film Festival è sostenuto, promosso e co-organizzato dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia ‘La Bottega dell’Attore’ e Assessorato Cultura Città di Foggia, in collaborazione con Mediafarm e Apulia Digital Maker, con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.

Partners FFF 2019: Coop Alleanza 3.0 e Rosso Gargano.