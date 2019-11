Foggia. Furgone sperona volante Polizia per evitare controlli

, 28 novembre 2019. Nel primo pomeriggio di ieri, un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Foggia ha intercettato su un tratturo che si innesca sulla Via Del Salice un furgone bianco cassonato, Gli operatori hanno intimato l’alt al conducente il quale ha accelerato anziché arrestare la marcia del veicolo.

Il furgone è stato inseguito per le campagne rese impraticabili per le avverse condizioni del terreno reso viscido dalle recenti precipitazioni metereologiche. Durante l’inseguimento il conducente del furgone speronava l’autovettura della Polizia di Stato e riusciva a dileguarsi in direzione Sud. Nell’impatto, dal furgone si è staccata una targa che è risultata appartenere ad un’autovettura rubata l’estate scorsa a Foggia. Verosimilmente il furgone trasportava merce rubata.

Nelle successive operazioni di ricerca un altro equipaggio delle Volanti ha rinvenuto una Fiat Panda rubata che è stata restituita al legittimo proprietario.