Foggia. “Ma qual è il secondo lavoro di Babbo Natale?”

Da una domanda irriverente e insolita, un libro simpatico e avventuroso: maLo svelanel suo nuovo libro, Il secondo lavoro di Babbo Natale, edito da Rizzoli, accompagnato dalle divertenti illustrazioni di Sergio Olivotti. Un appuntamento imperdibile dedicato ai(dai 6 ai 12 anni):, ore 17, in libreria, lo scrittore incontra il suo pubblico, coinvolgendolo direttamente nella storia con una vera e propria lettura teatralizzata. Ad affiancarlo, la lettrice ed esperta di letteratura per l’infanzia,. Ingresso libero.

Il secondo lavoro di Babbo Natale (Rizzoli, novembre 2019). Babbo Natale, si sa, è uno stagionale. E gli è sempre andata bene così, finché per colpa della crisi non è costretto a cercarsi un secondo lavoro. Fosse facile! Il cameriere? No, Babbo Natale è troppo grosso e goffo. L’animatore? Troppo vecchio. L’operatore di call center? Non fa per lui. Ma proprio quando sta per perdere ogni speranza, Babbo Natale trova un mestiere perfetto. E scopre che non è mai tardi per realizzare I desideri. I propri, ma soprattutto quelli degli altri.

Michele D’Ignazio. Nato a Cosenza nel 1984. Le avventure di Lapo, il ragazzo- matita, raccontate in Storia di una matita, Storia di una matita. A scuola e Storia di una matita. A casa, hanno conquistato moltissimi piccoli lettori.