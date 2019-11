Foggia. “Stato agitazione postazioni S.E.U. 118 gestite da associazioni di Volontariato”

, 28 novembre 2019. Come è noto a quanti in indirizzo, la Giunta Regionale ha approvato (integrato) leper le Società in house degli Enti gestiti dalla Regione Puglia (Sanitaservice) che non hanno fatto altro che rafforzare alcuni concetti utili per la internalizzazione dei servizi ora dati in appalto a ditte, cooperative esterne ed associazioni di volontariato. Come è sempre noto, la ASLFG ha piu’ volte prorogato, alle Associazioni Volontariato, la gestione di 19 postazioni del servizio 118, l’ultima delle quali, secondo noi, illegittimamente; quest’ultima proroga scade il 31 dicembre 2019.

Premesso che questa O.S. ed i Lavoratori non accetteranno nessuna altra proroga in quanto: • molte situazioni poco piacevoli (mancati pagamenti degli stipendi, licenziamenti e continue vessazioni verso i Lavoratori) si sono incancrenite; • oggi vi sono le condizioni, anche economiche, per internalizzare il servzio dato che i costi di tale internalizzazioni non saranno superiori a quelli attualmente in essere (e siamo disponibili a dimostrarlo in tutte le sedi); • alcune Associazioni di Volontariato, nonostante continuano ad avere rilievi molto pesanti dall’Ispettorato del Lavoro che potrebbero rivalersi sulle casse della stessa ASL, aiutate, anche, da alcune OO.SS., stanno operando perché le internalizzazioni non solo vengano bloccate ma che ci sia un ripensamento generale su quanto fatto (fermo restando che, le OO.SS., se ne assumono la paternità nel momento in cui l’internalizzazione è avvenuta).

Per questi motivi e per avere chiarimenti definitivi da parte della nostra Direzione Generale, la USB ed i Lavoratori del 118 effettueranno un presidio presso la Direzione Generale della ASLFG in data 02 Dicembre 2019 a partire dalle ore 09,00. Per l’occasione si chiede un incontro con il Direttore Generale della ASLFG dott. Vito Piazzolla”.

