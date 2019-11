Giovani bitontini arrestati con 500 dosi di coca e marijuana

Ieri i poliziotti del Commissariato di Bitonto hanno arrestato due giovani, un 28enne e un 19enne, colti nella flagranza di detenzione ai fini di spaccio di un’ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Continuano infatti dei mirati servizi di Polizia Giudiziaria nel centro storico di Bitonto al fine di contrastare il fenomeno della diffusione delle sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato in mattinata hanno cinturato una nota area in cui si presumeva avvenisse lo spaccio di sostanze, definita in gergo locale “la zona del ponte”, bloccando così tutte le vie di fuga.

Infatti, nonostante alcuni tentativi dei presenti di sottrarsi ai controlli, venivano bloccati i due giovani che tenevano furtivamente tra le mani alcune buste.

Perquisiti dagli agenti, i due giovani nascondevano numerosissime dosi e materiale per il confezionamento, per un numero di 500 dosi tra marijuana e cocaina, già pronte per essere smerciate ad eventuali tossicodipendenti.

Quasi mezzo Kg la quantità di stupefacenti sottoposti a sequestro.

I due giovanissimi pusher venivano tratti in arresto e sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.