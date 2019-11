Il polo nautico-industriale-geometri verso l’accorpamento con l’alberghiero

” composto dall’Istituto tecnico Industriale, dall’Istituto tecnico Nautico e dall’istituto tecnico per geometri, meglio noto come “Polo tecnologico” allocato negli edifici di recente costruzione in zona Monticchio,Limite che non consente di avere né il dirigente scolastico e né il direttore dei servizi generali e amministrativi. Una grave menomazione per la funzionalità di una scuola che si è segnalata per le numerose iniziative a corredo e completamento dell’iter curriculare didatico.

IL POLO tecnologico “Fermi-Rotundi-Euclide” è tra le 38 istituzioni scolastiche sottodimensionate su le 647 operanti nella regione pugliese. La soluzione proposta è stata quella di scorporare uno o più indirizzi del Polo tecnologico, smistando parte degli studenti in altri istituti scolastici. Una soluzione decisamente respinta dal personale docente e ATA. Nel corso di una assemblea è stata analizzata attentamente la questione evidenziando come il paventato scorporo comporterebbe una serie di conseguenze negative quali: “estinzione dell’unico Polo tecnologico omogeneo del territorio; creazione di poli formativi disomogenei, aggregando nuove scuole non appartenenti agli stessi settori ordinamentali e perfino agli stessi ordinamenti; compromissione della qualità del servizio d’istruzione offerto, in considerazione dell’elevato numero di iscritti e di plessi; creazione di Istituzioni scolastiche sovradimensionate, con un numero di iscritti superiore a 1200 unità, e con elevato numero di plessi, nemmeno consentito dalla legge; sacrificio della trasparenza della governance dell’istruzione, essendo incomprensibili le ragioni che potrebbero portare allo svilimento della funzione dell’unico Polo Tecnologico omogeneo, per accorparlo e/o smembrarlo ad una o più Istituzioni scolastiche di destinazione, già dotate di un elevato numero di iscritti”.

L’ASSEMBLEA ha pertanto avanzato e sostenuto la proposta di fondere il Polo tecnologico “Fermi-Rotundi-Euclide” con la sezione staccata di Manfredonia dell’Istituto tecnico alberghiero “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo.

“Una soluzione assolutamente ragionevole e aderente ai principi regolatori nazionali e regionale della materia, che – affermano i docenti e il personale ATA del “Rotundi-Fermi-Euclide” di Manfredonia – consentirebbe di dotare il Polo tecnologico del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e amministrativi e di garantire pertanto la qualità all’offerta formativa ai suoi allievi”.

NEL ribadire “la indissolubile unitarietà del Polo tecnologico”, l’assemblea del personale docente e di quello Ata, ha esortato le istituzioni di riferimento Comune, Provincia, Regione, Ufficio scolastico regionale, sindacati, ad assumere la determinazione nel senso della proposta avanzata e cioè la fusione del Polo con l’istituto alberghiero.