InAbsentia in proiezione a Parcocittà di Foggia

Serata dedicata all’arte contemporanea e fortemente improntata al visivo quella in programmazione venerdi 29 novembre ain Foggia, nella programmazione degli eventi racchiusi nel contenitore/padiglione artistico culturale, parte integrante della Biennale di arte

The Wrong è una Biennale di arte diffusa, globale, interdisciplinare e soprattutto decentrata dai plessi nevralgici dei percorsi e location di arte contemporanea già noti..ed è presente a Foggia! The Wrong è stata definita, in un articolo di Chris Hampton sul New York Times, la risposta del mondo digitale alla Biennale di Venezia. Questa è la sua quarta edizione (2018) e consta di più di 180 curatori e 2000 artisti. La Biennale d’arte e cultura digitale è diffusa in oltre 150 sedi sul globo. Con le sue opere digitali a portata di click promuove semiotiche interdisciplinari. Fra le mission principali quella di rendere fruibile l’arte attraverso la tecnologia a quante più persone possibile.

Foggia e provincia ospitano un padiglione denominato IN ABSENTIA. Il padiglione è a cura di Lino Mocerino e Francesca Giuliani (intervistati da Stato) e presenta un fitto calendario di eventi da novembre 2019 a febbraio 2020. Verranno esplorate le metodologie di artisti e ricercatori dediti alla sperimentazione e alla cultura intermediale, all’intersezione tra arte, tecnologia e scienza. con proiezioni e conversazioni, in modo da agevolare la diffusione dei linguaggi creativi.

Le presentazioni sono ad opera del collettivo Semiosphera in collaborazione con le associazioni Est-Ovest Danza, Parole Contrarie, Stigmamente, Arte Media e Psichiatria sullo Stigma e la Diversità. L’evento gode del Patrocinio morale di enti come il Consiglio Regionale della Puglia.

Semiosphera è un progetto nato da Francesca Giuliani e Lino Mocerino. Entrambi Cultori della Materia in Accademia di Belle Arti di Foggia, lavorano alle semiotiche creative ricevendo premi dal MIUR e menzioni dal dipartimento di Arte e Scienza dell’Università di Plymouth.

Le loro ricerche sono pubblicate negli Stati Uniti in volumi curati da Sonia Landy Sheridan e progetti partecipati come “Una Sandbox Sconosciuta” recentemente patrocinati dal MiBACT. Tra ricerca sul campo e tecnologia, arte post-internet e storytelling digitale, la loro lente tende tanto alla diffusione dei nuovi media quanto alla riscoperta delle radici delle pratiche creative.

INFO EVENTO

ParcoCittà, Via Luigi Rovelli, 7, 71122 Foggia FG

18:30 – 20:00

ingresso libero

Info. +39 380 4781464