Manfredonia, Antonio Barbone “Ecco ‘L’uomo nell’ombra'”

è il titolo del bellissimo romanzo scritto da. L’autore racconta di uomo, di nome Alessandro, che, casualmente, all’interno dell’Università di Foggia, presso cui è studente alla Facoltà di Giurisprudenza, rinviene una misteriosa porta: una porta che, invero, cambierà la sua vita e lo condizionerà al punto da trasformare la sua intera esistenza, per sempre. Quella porta, in effetti, non è una porta normale- Ed, anzi, sembra avere a che fare con il paranormale e, pertanto, col mondo esoterico…

Da apprezzare, in particolar modo, il contenuto etico del testo. Vi sono situazioni della vita che non si comprendono e che, pur tentando, continueranno a rimanere per sempre avvolte nel mistero. L’importante è scegliere: se ignorarle oppure se far luce e, perciò far emergere la verità, anche a costo di compromettere il proprio futuro, giungendo a risultati del tutto inaspettati. Ed è proprio questa decisione, di “voler a tutti i costi sapere” a fare la differenza: sempre ed ogni occasione della vita.

Il libro di esordio di Antonio Barbone, qualora interessati potete andare sul sito booksprintedizioni.it sia per quello cartaceo che per l’ebook. A breve sarà disponibile in tutti i circuiti di vendita di libri on line e in tutte le librerie.