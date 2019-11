Manfredonia, “Registro sulle imbarcazioni, realizzate da 3 fratelli Prencipe del 1919”

E’ da tanto tempo che non scrivo a “Stato Quotidiano”, ma questa volta lo faccio, per presentare agli assidui lettori “” una vera reliquia della mia famiglia, di cui sono fiera di appartenervi, ad un secolo esatto di distanza, così come è riportato nella sua intestazione, dove emerge uno stile grafico perfetto, tutto redatto a mano con il pennino calato nell’inchiostro.

La scoperta di un registro sulle imbarcazioni, realizzate dai tre fratelli Prencipe: Gaetano, nato il 17 ottobre 1886 e deceduto il 5 ottobre 1951, quando io, sua diretta nipote, compivo tre anni; il fratello Tatonno ed il fratello Raffaele. Il cantiere navale è stato fondato e organizzato da Francesco Paolo, loro padre e mio bisnonno, nato un secolo prima di me, nel 1848 e deceduto il 1925.

Tale elenco, che riporta la prima data di inizio cantiere il 1919, stesso anno di nascita di mio padre Francesco Paolo Prencipe, continua fino all’imbarcazione n. 297 dell’anno 1952: testimonianza di un lavoro, vera arte del tempo di tale famiglia, con riconoscimenti anche a livello nazionale, per le loro manifatture, che erano tutte a mano, con semplici attrezzi e con una precisione inaudita, per commissioni di privati e non, del proprio paese e di vari paesi limitrofi, come: Peschici, Molfetta, ecc…,ecc…

Ciò che colpisce chi sfoglia virtualmente tale registro è la semplicità delle informazioni sulla loro costruzione e della scoperta del nome del proprietario, affiancato dal suo soprannome, forse ancora oggi tramandato. Tale elenco verrà pubblicato un po’ per volta, trattasi di più di trenta anni di lavoro, per quasi trecento imbarcazioni, affinchè non diventi noiosa la sua ricerca, che oltre ad apparire di pura curiosità può essere anche stimolo di ricerca storica della propria famiglia di appartenenza.

Con promessa di pubblicazione periodica di Paola Prencipe; la quale vive in continua sfida col “Parkinson” e con tante altre avversità che la vita riserva.