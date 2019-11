Manfredonia. “Stirpe criminale”, Matteo Caputo e Francesco Pacilli passano ai domiciliari

L’operazione

, 28 novembre 2019. Procedimento ““: accogliendo la richiesta dei rispettivi legali, ilha stabilito la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari per

Si fa riferimento all’operazione del dicembre 2018, con la quale gli agenti della Polizia di Stato del Servizio Centrale Operativo, delle Squadre Mobili di Foggia, Bari e del Commissariato di P.S. di Manfredonia, eseguirono nella città sipontina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. di Bari su richiesta della D.D.A barese, nei confronti di alcune persone ritenute contigue alla criminalità organizzata garganica del gruppo mafioso dei Montanari, ritenuti a vario titoli partecipi dell’organizzazione criminale operante a Manfredonia e capeggiata – secondo gli inquirenti – dallo stesso Francesco Pio Pacilli, figlio del noto Giuseppe Pacilli, detto “Peppe u muuntaner”, elemento di spicco della sanguinosa organizzazione mafiosa nota come “clan Li Bergolis”, catturato dalla Squadra Mobile di Foggia nel maggio 2011 a seguito di un periodo di latitanza di anni due e condannato per i reati di cui all’art. 416 bis, c.p..

L’esito dell’udienza preliminare

All’esito dell’udienza preliminare del 19 novembre 2019, presso il Tribunale di Bari, dinanzi alla dr.ssa Antonella Cafagna, sono stati stabiliti complessivi 4 rinvii a giudizio, 7 patteggiamenti della pena e 2 condanne dopo rito abbreviato.

Caputo e Pacilli avevano patteggiato la pena

Si ricorda come Matteo Caputo, nato a Manfredonia (FG) il 06/03/1998 (Assistito e difeso di fiducia dall’avv. Pietro Schiavone del Foro di Foggia) ha patteggiato una pena ad anni 3 e mesi 4; Francesco Pio Pacilli, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 04/07/1996, (Assistito e difeso di fiducia dall’avv. Pietro Schiavone del Foro di Foggia e e dall’ avv. Raul Pellegrini del Foro di Foggia), ha patteggiato invece una pena ad anni 4.