Punto Enel San Severo, l’energia si avvicina alla città

Un nuovo spazio per la città e i cittadini. Un luogo di incontro e confronto per risolvere problematiche assai diffuse nella vita quotidiana di ogni singola persona. È esattamente questo che rappresenta il Punto Enel di San Severo, operativo già da qualche settimana in corso Giustino Fortunato 52, nei pressi dell’Acquedotto pugliese.

Qui sarà possibile chiedere una consulenza su tutta una serie di servizi. A partire dalle volture, per arrivare ad attivazioni e informazioni sulle forniture di luce e gas, fino alla proposta di offerte e soluzioni legate al mondo dell’energia proposte da Enel X.

“I primi giorni – racconta Simona, operatrice nel Punto Enel San Severo – hanno rappresentato davvero un ottimo inizio. In tanti si sono complimentati per l’utilità del servizio perché ritenevano mancasse uno spazio da cui poter ricavare informazioni e grazie a cui risolvere dubbi e chiarire perplessità. Siamo soddisfatti della risposta che l’apertura ha avuto. Ora chiaramente vogliamo fare sempre meglio e soprattutto renderci sempre più a portata di cittadino”.

In effetti la “mission” del Punto Enel San Severo è proprio quella di dare alla gente comune un’opportunità importante per semplificare situazioni sostanzialmente di facile gestione, ma che si complicano per via dell’assenza (fino a ieri) di un interlocutore efficace.

Peraltro, nel Punto Enel di San Severo sarà anche possibile avere delucidazioni per l’acquisto di prodotti e servizi pensati per rendere più efficiente e semplice la vita di tutti i giorni, dalla mobilità alla domotica, con offerte pensate per privati, aziende e pubbliche amministrazioni. Tutto questo nel segno dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale. Un nuovo modo di usare l’energia. E di rispettare il nostro mondo.

Per informazioni su tutto ciò che sarà possibile trovare nel Punto Enel San Severo, chiamare al numero 088219578 o visitare la pagina Facebook dedicata.

