Sim C5 Manfredonia a caccia di conferme

Snodo importante di campionato per la Sim C5 Manfredonia che, dopo le due vittorie consecutive con Futsal Bisceglie e Futsal Regalbuto, affronta sabato, al PalaLagravinese, la sfida contro la Polisportiva Sammichele, nell’incontro valido per la decima giornata di serie A2, girone C.

I biancocelesti di mister Monsignori, affrontano una gara tutt’altro che facile, a dispetto della classifica, che vede i baresi relegati in penultima posizione con soli 5 punti. Occorrerà tanta determinazione, grinta e tenuta mentale per portare a casa il risultato, visto che i padroni di casa hanno impegnato strenuamente le due corazzate del girone, perdendo di misura sia contro il Real Rogit che contro la capolista Assoporto Melilli, sfiorando l’impresa. I sipontini, dal canto loro, sembrano aver messo alle spalle le recriminazioni delle gare perse in precedenza nel finale di match e cercano risposte e punti anche sul terreno del palazzetto di Sammichele. Tre punti preziosi da conquistare per affrontare al meglio e con più serenità, in vista dei prossimi due scontri casalinghi con le squadre in testa al girone. Atleti tutti disponibili agli ordini dello staff tecnico. Calcio d’inizio alle ore 16:00.