Tentata estorsione a 5 donne, arrestato 47enne di San Severo

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Severo, coordinati dalla Procura della Repubblica di, a seguito di attività di indagine, hanno notificato – il 25.11.2019 – un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere traendolo in arresto B. V. (attualmente detenuto per altro reato), classe 1972, pregiudicato, per il reato di tentata estorsione nei confronti di 5 donne straniere.

I fatti risalgono al settembre scorso, quando sulla SS16 il predetto, avvicinava alcune ragazze di nazionalità straniera dedite al meretricio e dopo essersi accertato che non avevano un “capo”, iniziava a fare richieste di denaro, pretendendo 50 euro a settimana se avessero voluto continuare a svolgere l’attività di meretricio, altrimenti le avrebbe fatte passare un brutto guaio.

In un’occasione l’uomo sferrava un pugno contro il vetro del finestrino dell’auto, dove si trovava una delle ragazze mandandolo in frantumi.

La successiva attività investigativa posta in essere dagli Agenti del Commissariato consentiva di stabilire la dinamica dei fatti tanto da permettere l’individuazione dell’indagato e di chiedere l’adozione di una misura cautelare che è stata eseguita nella giornata odierna.