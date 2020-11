Oracomesto Stress psicologico della popolazione per il Covid19

La prolungata convivenza con la pandemia da Covid19 mette a dura prova la società e la popolazione sia negli ambiti pubblici sia in quelli privati.

Si e’ davanti una difficile contingenza che coinvolge istituzioni, gruppi, famiglie e singoli.

La Cattedra di Psichiatria e la Scuola di Specializzazione in Psichiatria della Facoltà di Medicina e Chirurgiadell’Università degli Studi di Foggia hanno deciso di effettuare un monitoraggio continuo e diversificato delle fasi della pandemia.

Grazie allo strumento del questionario anonimo online #Oracomesto si cerca di monitorare i gruppi fortemente esposti, come il personale sanitario, gli studenti dell’Ateneo e la popolazione in generale lungo le varie fasi cronologiche della pandemia. A questo riguardo l’OMS parla di pandemic fatigue ossia di una crescente demotivazione delle persone nel mettere in atto i comportamenti protettivi raccomandati per la tutela della salute dei singoli e delle comunità.

Secondo i dettami della psichiatria sociale gli effetti stressogeni di un evento cosi incidente sulla società hanno bisogno di essere studiati sia nel breve sia nel medio periodo, seguendone quindi le evoluzioni dal primo impatto sulla popolazione fino al ritorno, alla quotidianità.

Si ripropone quindi sia alla popolazione tutta del territorio un nuovo questionario anonimo volto a fotografare la percezione della salute e del proprio benessere psicofisico attraverso diversi parametri soggettivi e oggettivi: #Oracomesto2. Il questionario fa seguito alla indagine svolta a maggio al termine del lockdown con #Oracomesto1 e tiene conto delle necessità della popolazione emerse dopo la prima indagine. La ricerca nasce su iniziativa della accademia medica foggiana ed è stata sviluppata insieme alla associazione di promozione sociale Stigmamente Arte Media e Psichiatria impegnata da 15 anni sul territorio regionale nell’ambito della prevenzione del disagio psicologico.

il test è accessibile al seguente link: https://forms.gle/4zNNXfWoj8b8sNmt9

Grazie per l’attenzione