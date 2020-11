A14 Bologna Taranto, chiusure notturne del tratto San Severo – Foggia

Roma, 28 novembre 2020 – Sulla A14 Boogna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia, verso Bari. Sarà contestualmente chiusa l’area di servizio “Gargano ovest”, situata all’interno del tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Severo, si potrà percorrere la SS272 San Severo-Monte Sant’Angelo verso San Severo e la SS16 adriatica in direzione di Foggia e rientrare, sulla A14, alla stazione di Foggia.