“Alto impatto” a San Severo: sequestri e denunce

San Severo, 28 novembre 2020. Nel corso di questa settimana sono stati organizzati, in sinergia fra Polizia e Guardia di Finanza, due servizi che rientrano nel cd “alto impatto”. Dette attività, che hanno coinvolto agenti del Commissariato, del Reparto Prevenzione Crimine e militari dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza, sono state svolte in due giornate e hanno avuto luogo in alcuni quartieri della città ad alta densità criminale.

Le attività si sono concentrate soprattutto in alcuni punti della città dove sono stati fatti diversi posti di controllo finalizzati alla prevenzione di attività delinquenziali, soprattutto per fare fronte a reati di natura predatoria. In tutto le fiamme gialle dei Baschi Verdi e gli agenti della Polizia di stato hanno controllato 135 persone, di cui 37 con precedenti penali; 56 sono stati i veicoli controllati; 11 posti di controllo; 1 sequestro amministrativo; 15 controlli a persone sottoposte a restrizioni ( arresti domiciliari, detenzione domiciliare ecc).

Nel corso dei controlli nella zona periferica della città sono state rinvenute due auto di nuova immatricolazione precedentemente rubate a Termoli e Lucera che sono state riconsegnate ai legittimi proprietari.