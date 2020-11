Bat, comandante Cc condannato in 1° grado assolto in appello

Margherita di Savoia (BAT), 28/11/2020 – (gazzettamezzogiorno) Per quattro anni in balia di un procedimento penale che non doveva neanche esistere. Trasferito di sede e per due anni con una condanna (ingiusta) di primo grado sulle spalle. I giudici della III sezione penale della Corte di appello di Bari hanno assolto perchè «il fatto non sussiste» il maresciallo dei Carabinieri Pietro Della Sala, ex comandante della stazione dell’Arma di Margherita di Savoia, condannato in primo grado a un anno di reclusione per lesioni, minacce e calunnia.

Il militare era stato denunciato dal titolare di una lavanderia di Margherita di Savoia dopo che era stato eseguito un controllo da parte dei Carabinieri della stazione – quindi dal comandante Della Sala – unitamente a personale della Asl. Il commerciante, forse non gradendo l’intervento delle forze dell’ordine, aveva pensato bene di affiggere la querela fatta sulla vetrata della porta d’ingresso del negozio esponendo il militare a una inspiegabile gogna pubblica e accusandolo di una serie di comportamenti scorretti.(gazzettamezzogiorno)