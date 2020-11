Barletta (BAT), 28/11/2020 – (repubblica) La Procura di Trani ha aperto un fascicolo d’inchiesta, iscrivendo i nomi di 18 operatori sanitari degli ospedali di Barletta a Trani per far luce sulla vicenda di Antonia Abbatangelo. Tra questi, è incluso anche il medico curante della donna, 41enne tranese, positiva al Covid, che lo scorso 19 novembre è morta all’ospedale Dimiccoli di Barletta dove era ricoverata. Questa mattina è in programma l’autopsia sulla salma, riesumata dopo la sepoltura di qualche giorno fa. L’esame autoptico è affidato al medico legale Biagio Solarino e si svolgerà nell’Istituto di medicina legale dell’Università di Bari, per stabilire le cause del decesso. L’inchiesta intende dunque accertare anche se ci siano state carenze per quel che riguarda gli aspetti organizzativi dell’assistenza medica. Proprio l’Asl Bt era intervenuta sulla vicenda, ricostruendo le dinamiche e confermando che “la donna è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale di Barletta con mezzo proprio il 13 novembre, per essere presa in carico alle ore 23.01. È stata sottoposta a visita medica alle 23.05: sono stati evidenziati dispnea e febbre elevata da due giorni curata a domicilio. Al quadro clinico acuto va aggiunta una grande comorbilità rappresentata da problemi metabolici”.(repubblica)